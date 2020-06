Is je partner een echte sloddervos? Hier 4 tips om daarmee om te gaan

Je kent het vast wel: je bent gek op je partner, maar die rommel die hij af en toe achterlaat… Om gek van te worden, toch? Hoe kun je hier nu het beste mee omgaan? Wij leggen het je hier uit.

De kans is groot dat je je voortaan stukken minder snel irriteert aan je partner.

1. Creëer een ‘rommelzone’ voor hem

Het is niet echt realistisch om te denken dat je het slordige gedrag van je partner helemaal kunt ‘genezen’, zorg er daarom voor dat hij of zij een eigen ‘rommelzone’ heeft waar het wél een rommeltje mag zijn. Denk bijvoorbeeld aan een lade, een klein kastje of een stoel. Laat je partner weten dat hij of zij al zijn troep daar wel kwijt kan, maar op andere plekken niet.

2, Let op hóe je commentaar levert

Hebben jullie regelmatig ruzie over zijn of haar slordige gewoontes? Let dan eens wat meer op hóe je commentaar levert. Het gaat namelijk niet zozeer om wat je zegt, maar hoe je het zegt. Ga niet met de deuren slaan, diep zuchten of vloeken maar probeer het wat positiever in te steken op een lievere toon. Dus niet ‘Ik wil dat je NU die gore troep opruimt’ maar: ‘Zou je straks de vaat van het aanrecht willen opruimen? Daar help je me enorm mee’.

3. Probeer er iets leuks van te maken

Echt leuk zal opruimen natuurlijk nooit worden, maar je kunt wel wat dingen om te doen het iets minder vervelend te maken. Zet bijvoorbeeld een leuk muziekje op en help een handje mee of geef je partner elke keer een kleine taak zodat het niet overweldigend voelt.

4. Probeer het een beetje los te laten

Hoe moeilijk het ook is, probeer het ook een beetje los te maken. Accepteer dat je partner gewoon iets anders in elkaar zit en minder oog heeft voor het huishouden dan jij. Probeer je in plaats daarvan op de dingen te focussen die je wél heel erg in de ander waardeert.

Met déze tips kun je eindelijk die stapels papieren in huis opruimen:



