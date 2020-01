Is jouw hond of kat al bloeddonor? Dit is hoe het werkt

Wist jij dat jouw hond of kat, net als jij, bloeddonor kan worden? Ook huisdieren hebben immers soms bloed nodig. Er zitten alleen wel wat eisen aan: niet elke hond of kat mag bloed doneren. Wij leggen je uit hoe het zit.

Honden en katten hebben soms een bloedtransfusie nodig. Bijvoorbeeld na een aanrijding of operatie, bij vergiftiging of bij chronische ziekten en aandoeningen. Om hier genoeg bloed voor beschikbaar te hebben, is het voor klinieken belangrijk dat er voldoende bloed wordt gedoneerd. Er zijn wel een aantal voorwaarden waar honden en katten aan moeten voldoen om bloed te mogen doneren:

Voorwaarden

De voorwaarden kunnen per kliniek verschillen. Het is dus handig om bij de kliniek naar keuze om de voorwaarden te vragen. Onderstaande voorwaarden worden vaak gesteld:

Leeftijd: 1 tot 10 jaar

Honden moeten meer dan 25 kilo wegen, katten meer dan 4 kilo

De viervoeter moet gezond zijn en geen medicatie gebruiken

De viervoeter mag zelf geen bloedtransfusie hebben gehad

De viervoeter mag geen verre reizen hebben gemaakt wegens het risico op virussen

De viervoeter moet behandeld worden tegen teken en vlooien

Hoe werkt het doneren?

Als de hond of kat volgens de kliniek geschikt is om bloed te doneren, kan het dier om de 3 maanden bloed afgeven, dus maximaal 4 keer per jaar. Als eerst zal de kliniek kijken welke bloedgroep je huisdier heeft, om vast te stellen aan welke dieren je hond of kat kan doneren. Doneren gebeurt meestal op oproep. Wanneer er een dier een bloedtransfusie nodig heeft, wordt jouw huisdier opgeroepen om bloed te doneren, zodat dit direct kan worden gebruikt. Voorafgaand aan iedere donatie wordt de gezondheid van je huisdier opnieuw gecheckt door de dierenarts.

Hoeveelheid bloed

Als je huisdier bloed gaat doneren, krijgt hij eerst een prikje om te ontspannen. Bij honden wordt een halve liter bloed afgenomen, bij katten 40 tot 60 milliliter. Het afnemen van het bloed duurt zo’n 10 à 15 minuten. Je huisdier mag daarna gelijk weer naar huis.

Waarom zou je het doen?

Bloed laten afnemen bij je huisdier is natuurlijk niet niks. Maar er zitten wel wat mooie voordelen aan. Allereerst natuurlijk dat je hier andere dieren mee helpt. Stel je voor dat jouw huisdier na een operatie of ongeluk een bloedtransfusie nodig heeft en er geen bloed beschikbaar is. Dat wil je natuurlijk niet meemaken. Daarom is dat natuurlijk al een prachtige reden om je huisdier bloed te laten doneren. Daarnaast krijgt je huisdier bij elke donatie een gratis lichamelijk onderzoek, zodat je weet of je dier gezond is. Ook is het handig dat je erachter komt welke bloedgroep je dier heeft en krijgt je viervoeter één keer per jaar een uitgebreid bloedonderzoek. Dit scheelt weer een aantal prijzige dierenartsbezoeken.

Bron: Libelle.be. Beeld: iStock