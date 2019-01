Bah: dít item in je auto is maar liefst 4 keer zo smerig als een wc-bril

Deurklinken, lichtschakelaars en het toetsenbord op je werk: allemaal broedplaatsen voor bacteriën. Maar wist je dat de binnenkant van je auto ook niet bepaald een schoonheidsprijs verdient?

Voor velen van ons is de auto een soort tweede huis, aangezien we er zoveel tijd in spenderen. Het brengt je naar je werk, naar je familie of naar vakantiebestemmingen. Toch zou een derde van de chauffeurs zijn of haar auto slechts een keer per jaar van binnen schoonmaken. Bah!

Bacteriën

Dit blijkt uit onderzoek van autoverhuurbedrijf Carrentals onder 1000 bestuurders. Zelfs 12 procent poetst de auto letterlijk nóóit. Hierdoor verzamelen belachelijk veel bacteriën zich in het voertuig, gemiddeld zelfs zo’n 700 verschillende soorten. Het autoverhuurbedrijf heeft dit uitgerekend op basis van de KVE-waarde. Dit is het aantal micro-organismen in de vorm van ‘kolonie vormende eenheden’ (KVE). Dat klinkt moeilijk, maar dit valt best mee.

Openbaar toilet

Carrentals concludeert dat de KVE-waarde voor een autostuur 629 bedraagt. Dit betekent eigenlijk dat er gemiddeld 629 bacteriekiemen op een stukje van 1 bij 1 centimeter op je autostuur zitten. Dit is ruim zes keer zoveel als op je telefoon. Hiervoor geldt namelijk een KVE-waarde van 100. Bovendien houdt dit dus ook in dat je stuur 4 keer smeriger is dan de wc-bril van een openbaar toilet Daar ontkiemen zich zo’n 172 koloniën per vierkante centimeter.

Bron: Carrentals. Beeld: iStock