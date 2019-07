Dít item kun je beter niet gebruiken als je in een hotel verblijft

Het laatste waar je over na wil denken als je aan bent gekomen op de hotelkamer, is het schoonmaken ervan. Toch is er één item dat je vast liever onaangeraakt laat.

Uit een kleinschalig onderzoek van ABC News is gebleken dat de waterglazen het vieste item zijn van de hele hotelkamer. Natuurlijk niet de plastic verpakte bekertjes, maar de ‘echte’ glazen.

De reden

Schoonmaaksters haalden bij de hotels die onder de loep waren genomen bij het onderzoek vaak alleen een doekje over de glazen of vergaten ze mee te nemen voor de afwas. De glazen werden dus niet vervangen en werden zelfs nog gebruikt door de vorige gasten.

Niet altijd zo

Het onderzoek werd uitgevoerd bij slechts 15 hotels; bij 11 hotels bleken de glazen het vieste te zijn van de kamer. Niet bij alle hotels is dit dus het geval. De oplossing? Voor de zekerheid checken of de glazen er schoon uitzien. En anders kun je natuurlijk uit een flesje water drinken.

En let hier ook op…

De New York Post berichtte eerder al dat je het gebruik van het bad ook beter kunt overslaan. Die zit vaak vol bacteriën. Maar wil je toch dat er niks in de weg staat van jullie romantische uitje? Zeep dan eerst de badkuip in met zeep of shampoo.

Bron: ABC News. Beeld: iStock