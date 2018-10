Dit item in huis kan voor wifi-storing zorgen

WhatsApp-berichtjes die maar niet versturen, Facebook dat maar niet wil laden of filmpjes die maar blijven haperen… Slecht werkende wifi is maar iets vervelends.

Maar voordat je hulp inschakelt om de router te repareren, zou je eens je lampen kunnen nakijken. Volgens het Agentschap Telecom zouden deze kunnen zorgen voor storingen van onder andere wifi, radio, televisie en huistelefoons. Dat meldt De Telegraaf. De afgelopen jaren zijn we massaal van aloude tl-verlichting en gloeibollen overgestapt op zuiniger led-lampen. Maar deze blijken nu voor problemen te zorgen.

Er wordt momenteel dan ook bekeken of de led-lampen van de markt worden gehaald. Voor nu waarschuwt het Agentschap Telecom ons voor zogeheten ’cowboys’: led-leveranciers die goedkoop rommel aanbieden. “Koop goede spullen en leg ze met kennis aan of laat dat professioneel doen”, adviseert het Agentschap Telecom. “Kijk niet alleen naar de led, let op de hele installatie, van fitting tot bedradingen.”

Wanneer je wifi weer eens niet lijkt te werken, is het dus misschien toch verstandig om jezelf af te vragen welke verlichting je in huis hebt.

En mocht het helemaal niet meer werken, dan kun je natuurlijk altijd nog lezen:

Bron: grazia.nl. Beeld: iStock