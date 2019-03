Dít item in huis kan voor problemen met de WiFi-verbinding zorgen

We kunnen tegenwoordig echt niet meer zonder het internet. We bestellen kleding en boodschappen online, kijken series op Netflix en spenderen úren op social media. Er is dan ook weinig irritanter dan een haperende WiFi-verbinding.

Heb jij de laatste tijd vaak last van een internetverbinding die steeds wegvalt? De eerste vraag is dan natuurlijk altijd: heb je de router al aan- en uitgezet? Als dat niet werkt, dan kan het probleem verschillende oorzaken hebben. Ook oorzaken waar je misschien niet zo snel aan had gedacht.

Verlichting

Het blijkt namelijk zo te zijn dat de energiezuinige led-verlichting in huis voor storingen van radio en televisie, wifi en de huistelefoon kan zorgen. Volgens Agentschap Telecom komt dit vaak voor bij goedkope of niet goed aangesloten lampen. De Consumentenbond raadt dan ook aan om lampen van goede kwaliteit te kopen die een keurmerk hebben en dus aan de wettelijke normen voldoen. Er kunnen ook problemen ontstaan door de fitting van een lamp. De oude fitting van een gloeilamp is namelijk lang niet altijd geschikt voor een nieuwe led-lamp.

Testen

Wanneer je vermoedt dat de lampen bij jou thuis de oorzaak zijn van de slechte internetverbinding, dan kun je het beste alle lampen een keer uitzetten om te testen of de verbinding dan inderdaad beter is. Mocht dat het geval zijn, dan kan het zijn dat jij dan inderdaad een van die kwalitatief minder goede lampen hebt aangeschaft. Duurdere lampen hebben dit probleem vaak niet. De minder goede lampen worden vaak via internet verkocht en voldoen niet aan de regels. Mocht de verbinding er toch niet beter op worden, dan kun je het beste een specialist naar de verlichting laten kijken. Het vervangen van een lamp is dan meestal niet voldoende.

