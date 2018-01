Ja, echt: de eerste paaseitjes zijn alweer gespot!

Hoewel we nog maar net de laatste restjes kruidnootjes en oliebollen achter de kiezen hebben, liggen er nu alweer paaseieren in de schappen. De Hema is de winkel die dit jaar als eerste de primeur heeft, maar of iedereen daar nu blij mee is?

Op Twitter reageren mensen vol verbazing op de vroege verkoop. Want waarom liggen er paaseitjes in de winkel, als het pas over drie maanden Pasen is?

Pepernoten

‘’In het kader van ‘liggen de pepernoten nu al in de winkel?!’ vind ik dit nog een slag erger’’, schrijft Marsha op Twitter. Zij stuitte deze week al op een schap gevuld met felgekleurde paaseitjes bij de Hema in Amsterdam.

In het kader “liggen de pepernoten nu al in de winkel?!” vind ik dit nog een slag erger pic.twitter.com/sruScZ8XTF — Marsha G. (@MarshMadhatter) 2 januari 2018

‘’Lekker vroeg bij’’

Ook Kendra verbaasde zich over de vroege verkoop van de chocolade paaseitjes. ‘’Hema is er weer lekker vroeg bij… De oliebollen zijn net achter de kiezen en nu alweer paaseitjes in de winkel’’, schrijft ze. Pieter Kos spotte al eitjes in Den Haag: ‘’Kom mensen, er is vast iemand met een mening over paaseitjes bij de Hema op 2 januari. Toch?’’

Hema is er weer lekker vroeg bij… De oliebollen zijn net achter de kiezen en nu alweer paaseitjes in de winkel 😂 pic.twitter.com/dBhED6JviH — . ♡ . Kendra . ♡ . (@_Kendra_o89) 3 januari 2018

