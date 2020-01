Ja, het gaat weer vriezen: de winter lijkt nu écht te beginnen

Het is eigenlijk amper winter te noemen, de laatste weken. Het is bijzonder warm overdag en hele dikke jassen, mutsen en sjaals? Overbodig.

Meetpunt De Bilt had in 2020 alleen in de Nieuwjaarsnacht een beetje vorst met -0,2 graden. Daar lijkt nu verandering in te komen.

Advertentie

Weeronline waarschuwt automobilisten nu voor het krabben van de autoruit: want de komende nachten lijkt het dan toch eindelijk te gaan vriezen. Het kan gelijk ook glad worden, omdat de vorst samen gaat met regen. Vooral rond bruggen is het oppassen: daar kan het extra glad worden. Het gaat het hele weekend vriezen en dat zal vanaf maandag ook nog even zo blijven. Overdag lopen de temperaturen nog op naar een graad of 6, 7. Regent het, dan voelt het al gauw aan als 2 graden.

Aanstaande maandag wordt ook wel de ‘meest deprimerende dag van het jaar genoemd’. Met het krabben van de autoruit, wat sowieso nodig is maandagochtend, begint de dag alvast goed, aldus meteorologen.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Weeronline. Beeld: iStock