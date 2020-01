Dé grote jaarhoroscoop Boogschutter: liefde, werk en gezondheid in 2020

2020… qua getallen alvast een prachtig jaar. Maar wordt het ook een mooi jaar voor de liefde, onze gezondheid en ons werk? Libelle onthult wat de sterren voor ons in het verschiet hebben. Deze keer het sterrenbeeld Boogschutter: geboren tussen 22 november en 20 december.

Gezondheid

Waarschijnlijk heeft de Boogschutter in 2020 weinig aandacht voor haar gezondheid, want daarvoor zijn er veel te veel andere dingen die haar bezighouden. Goed nieuws natuurlijk, want dat betekent in feite dat er op gezondheidsgebied weinig is dat om voorrang vraagt. Maar het kan ook betekenen dat zij voorbijgaat aan haar fysieke en geestelijke behoeften, simpelweg omdat ze niet in de gaten heeft dat ze soms een beetje goed voor zichzelf moet zorgen. Hoe dan ook: de Boogschutter gaat een energiek, actief en dynamisch jaar tegemoet.

Relaties

De kans dat de Boogschutter een nieuwe liefde vindt, is dit jaar niet zo groot. Zij heeft het gewoon te druk met andere zaken. En misschien is dat maar goed ook, want het is nog maar de vraag of uw beoordelingsvermogen op dit moment wel zo goed is als het om een potentiële nieuwe partner gaat. Hebt je al wel een partner? Dan ziet het ernaar uit dat je het allebei druk hebt en er dus weinig tijd voor elkaar is. Daar zitten ook positieve kanten aan: doordat jullie je eigen gang gaan, is er genoeg te vertellen op de momenten dat jullie wél samen zijn.

Geld

Over geld maakt de Boogschutter zich weinig zorgen. Dat hoeft dit jaar ook niet, want over het algemeen loopt alles soepel. De Boogschutter werkt voor haar geld, dat vervolgens gestaag binnenkomt. En wat zij over heeft, houdt zij waarschijnlijk in haar zak; ze hoeft niet zo nodig geld uit te geven. In februari en in september kan de Boogschutter zelfs een extraatje verwachten. Aan het einde van het jaar kunt u een nieuwe bron van inkomsten krijgen. Misschien door een nieuwe baan, of omdat een hobby onverwacht geld oplevert.

Werk

De Boogschutter heeft het druk. Door haar werk, maar ook door allerlei nevenactiviteiten: door jouw enthousiasme en uitstraling haal je al snel extra werk binnen, maar ook anderen schuiven je werk toe. Dat kun je prima aan. Het hele jaar door voel je zich energiek en geniet je van de dingen die je doet. Aan het begin van het jaar kun je met een belangrijke verbetering in jouw werk te maken krijgen en vanaf de zomer zit er helemaal een stijgende lijn in alles wat je aanpakt.

Er gebeurt van alles dit jaar en het meeste is leuk

Het is waarschijnlijk allemaal niet wereldschokkend wat je doet, maar het is wél leuk en stimulerend. Er gebeurt in 2020 altijd wel iets waar de Boogschutter blij van wordt. Dat begint meteen al in januari en dat zet door in februari. April en mei bieden veel bevrediging en vanaf juli realiseert je zich steeds meer welke positieve wendingen er in jouw leven komen. De Boogschutter heeft dit jaar echt niets te klagen!

Voorspellingen: astroloog Renée Maas