Dé grote jaarhoroscoop Kreeft: liefde, werk en gezondheid in 2020

2020… qua getallen alvast een prachtig jaar. Maar wordt het ook een mooi jaar voor de liefde, onze gezondheid en ons werk? Libelle onthult wat de sterren voor ons in het verschiet hebben.

Heb je een ander sterrenbeeld? Hier vind je voor de andere sterrenbeelden de jaarhoroscoop van 2020

22 juni tot en met 22 juli

Gezondheid

De Kreeft voelt zich fit in 2020. Zozeer zelfs dat zij veel doet en niet altijd in de gaten heeft dat ze eigenlijk te veel doet – vooral in lichamelijk opzicht. Je zou uw rug of gewrichten kunnen overbelasten, simpelweg omdat alles waar je mee bezig bent zo leuk is. Mentaal kun je dit jaar heel veel aan. Het hoofd van de Kreeft werkt op volle toeren en het geeft haar voldoening dat ze veel snapt. Misschien is het grootste risico dit jaar wel dat je overdrijft, zelfs als je normaal gesproken een gematigd persoon bent.



Relaties

Heeft de Kreeft een partner, dan kabbelt de relatie met kleine ups en downs rustig voort. Voor wie op zoek is naar een partner, zien de maand augustus en de laatste maanden van het jaar er goed uit. Voor het overgrote deel van het jaar heeft de Kreeft het druk met het leggen van nieuwe contacten: niet alleen vriendschappelijke, maar ook zakelijke. Ze zoekt bewust mensen op met wie ze op dezelfde golflengte zit, ze scherpt haar geest met pittige discussies en zorgt ervoor dat anderen door haar ideeën aan het denken worden gezet.

Geld

Aan het begin en aan het einde van het jaar is de kans groot dat de Kreeft ruim bij kas zit. En dan is er met-een een grote kans dat ze veel geld uitgeeft, maar dat kan ze zich waarschijnlijk prima permitteren. Halverwege het jaar denkt de Kreeft erover na hoe zij het beste met haar geld kan omgaan. Als er genoeg geld is, dan zoekt ze naar oplossingen om het gunstig te beleggen. Is er wat minder geld, dan zoekt ze manieren om bezit te vermeerderen. In beide gevallen kunt u succesvol zijn, mits je grote risico’s mijdt.

Werk

Veel Kreeften zullen er dit jaar voor in zijn om iets spannends te ondernemen. Op het werk kan dat betekenen dat ze dingen gaat doen die ze nog niet eerder gedaan heeft. Die behoefte aan uitdaging, gecombineerd met een flinke dosis zelfvertrouwen, zorgt ervoor dat de Kreeft haar nek durft uit te steken. Dat kan iets goeds opleveren, tenminste, als je erop let dat je de baas niet voor de voeten loopt, of erger, hem het gevoel geeft dat hij je niet kan bijbenen. Voor sommige mensen zal het wennen zijn om je zo op de voorgrond te zien treden.

Persoonlijke ontwikkeling én verandering

Het wordt een jaar van verandering; er komt beweging in het leven van de Kreeft. En hoewel de Kreeft het over het algemeen wel best vindt als alles bij hetzelfde blijft, ben je er dit jaar blij mee. Je hoofd is helder, jouw behoefte aan groei is groot. Het voorjaar is geweldig, mits je niet overdrijft en van mei tot en met juli zal de Kreeft zichzelf versteld doen staan. Net als in oktober en november – en dat heeft te maken met een nieuwe studie.

Voorspellingen door astroloog Renée Maas