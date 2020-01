Dé grote jaarhoroscoop Leeuw: liefde, werk en gezondheid in 2020

2020… qua getallen alvast een prachtig jaar. Maar wordt het ook een mooi jaar voor de liefde, onze gezondheid en ons werk? Libelle onthult wat de sterren voor ons in het verschiet hebben.

Leeuw

23 juli tot en met 22 augustus

Gezondheid

Qua gezondheid is het een wisselend jaar voor de Leeuw; zij zou in 2020 zo nu en dan vage klachten kunnen hebben. Je weet zelf niet waar ze vandaan komen en de kans is groot dat als je ernaar laat kijken, de antwoorden niet al te duidelijk zijn. En dan zijn die klachten zomaar ineens verdwenen en vergeet je weer dat je ooit last hebt gehad. Zo voel je zich aan het begin van het jaar prima, ben je in april en mei vitaal en vol levenslust en ook de laatste maanden van het jaar voel je zich sterk en in staat om de hele wereld aan te kunnen.

Relaties

Zo ongeveer het hele jaar door zit de Leeuw op relatiegebied goed. Heeft zij een partner, dan voelt zij zich gesteund. Ze maakt tijd vrij om veel samen te doen en als ze al eens in haar eentje van huis gaat, dan geniet zij ervan om daarna weer samen te zijn. De kans is groot dat een vriendin van vroeger weer een rol in jouw leven gaat spelen. Ook dat is genieten, vooral omdat er zo weer herinneringen bovenkomen die al bijna vergeten waren. Het is heerlijk om iemand erbij te hebben die je in vertrouwen kunt nemen.

Geld

Op het gebied van geld heeft de Leeuw bepaald niet te klagen. Waarschijnlijk geef jenogal wat geld uit om eters en gasten te ontvangen. Je bent een goede gastvrouw: met een rijk gedekte tafel en wijn die rijke-lijk vloeit. Hoewel jezelf, in jouw gulheid, anderen graag een handje helpt, is het mogelijk dat je in de perio-de van april tot augustus juist zelf hulp krijgt. Wees vooral niet te trots om die aan te nemen. Het kan zijn dat iemand graag iets terug wil doen voor al jouw eerdere hulp. Gun het diegene om dit te doen.

Werk

De Leeuw heeft dit jaar meer dan anders de behoefte om van betekenis te zijn. Om belangrijke mensen te ontmoeten, om werk te doen dat ertoe doet. Zij heeft dit jaar het gevoel dat het niet genoeg is, dat zij niet genoeg doet en zelfs dat zij onvoldoende meetelt. Misschien til je er wel te zwaar aan om bij de juiste groep mensen te horen. Zolang je jouw werk goed doet, komen de mensen uiteindelijk wel naar je toe. Dat pakt beter uit dan wanneer je krampachtig probeert om jezelf onder de aandacht te brengen.

Een jaar om onzekerheden te boven te komen

Naar buiten toe is de Leeuw vaak een en al jovialiteit. Zij komt sterk en aanwezig over en mensen zien in haar iemand die alles weet en kan. Alleen voelt zij zich vanbinnen lang niet altijd zo zeker als zij eruitziet. Dit jaar heb je de kans om innerlijk krachtiger te worden. Dat kan gepaard gaan met een pittige confrontatie, maar vanaf juli gaat het alleen maar bergopwaarts. 2020 eindigt in harmonie met anderen en in vrede met jezelf.

Voorspellingen: astroloog Renée Maas