Dé grote jaarhoroscoop Maagd: liefde, werk en gezondheid in 2020

2020… qua getallen alvast een prachtig jaar. Maar wordt het ook een mooi jaar voor de liefde, onze gezondheid en ons werk? Libelle onthult wat de sterren voor ons in het verschiet hebben. Deze keer het sterrenbeeld Maagd: geboren tussen 23 augustus en 22 september.

Gezondheid

In 2020 blaakt de Maagd van gezondheid, vooral eind-augustus-Maagden. Ook al had ze klachten, dan nog merkt ze dat ze zich toch beter voelt dan anders. Je voelt zich geregeld zo prettig dat u geneigd bent de touwtjes wat te laten vieren. Als je normaal gesproken let op wat je eet, zowel voor jouww gezondheid als voor jouw gewicht, dan lukt het je dit jaar minder goed. Dat gaat allemaal redelijk ongemerkt, totdat je weer eens op de weegschaal gaat staan.

Relaties

Heeft de Maagd een partner, dan begint en eindigt het jaar goed, maar ertussenin liggen hobbels. Misschien ben je snel geïrriteerd of is het juist de partner die al snel moeilijk doet. Hoe dan ook, er zijn fricties die erom vragen om opgelost te worden. Rond oktober ontdekt je een nieuwe manier om met oude problemen om te gaan. De inzichten die rond die tijd worden opgedaan, veranderen niet alleen jouw relatie, maar brengen die ook naar een ander level.

Geld

De problemen die je in jouw relatie met jouw partner kunt ervaren, hebben onder andere te maken met de wijze waarop jullie geld uitgeven. Een van jullie twee is zuiniger en misschien vindt de een wel van de ander dat die een gat in de hand heeft. Vaak gaat het om kleine bedragen, want eigenlijk hoeft de Maagd zich weinig zorgen te maken over haar financiën. Wat ook kan, is dat de Maagd er in inkomen aardig op vooruitgaat vanaf het begin van de herfst.

Werk

Aan werklust ontbreekt het de Maagd niet. Zij heeft plezier in haar werk en dit blijft ook bij collega’s niet onopgemerkt. Vooral in de tweede helft van het jaar maak je echt indruk, óók op iemand die je vooruit kan helpen. Je zou dan een nieuw contract kunnen afsluiten, waarin je óf meer uren kunt gaan werken, óf promotie krijgt. Dit betekent niet alleen dat er meer verdiend gaat worden, maar ook dat je meer aanzien krijgt. Word niet te overmoedig, maar blijf jouw nuchtere zelf.

Groei in geld, aanzien en gewicht

Zelfs als je normaal gesproken een sober leven leidt, dan wordt 2020 uitbundiger dan je gewend bent. Je voelt zich energiek en doet meer dan anders. Hoe voorspoedig het leven er ook uitziet, zorg er in de tweede helft van het jaar voor dat u zich op één ding focust in plaats van dat je honderd verschillende dingen tegelijk doet. Je kunt veel, maar overdrijven en onmatigheid liggen op de loer. Maart, augustus en november zijn top!

Voorspellingen: astroloog Renée Maas