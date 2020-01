Dé grote jaarhoroscoop Ram: liefde, werk en gezondheid in 2020

2020… qua getallen alvast een prachtig jaar. Maar wordt het ook een mooi jaar voor de liefde, onze gezondheid en ons werk? Libelle onthult wat de sterren voor ons in het verschiet hebben.

Ram



21 maart tot en met 20 april

Gezondheid

2020 wordt een opgeruimd, prettig jaar voor de Ram. Zij voelt zich opgewekt, sterk, energiek én ze heeft zin om iets te doen met al die energie. Had ze hiervoor misschien het idee dat het niet meezat of voelde ze zich niet echt fit, dan komt daar het komend jaar verandering in – en voor de meeste Rammen begint dat meteen al in januari. Vanaf juli tot het einde van het jaar zul je je steeds jonger en veerkrachtiger voelen, of je nu twintig bent of tachtig.

Relaties

Op zoek naar een geliefde? Dan bieden februari en september mooie kansen. De periode van april tot en met augustus is een goede tijd om de relatie met een nieuwe partner verder vorm te geven en te bestendigen. Heb je al een relatie? Dan is het een uitstekende tijd om die harmonieuzer en warmer te maken. Ook Rammen die normaliter de dingen graag alleen doen, zullen ontdekken hoe leuk het kan zijn om ook samen dingen te ondernemen.

Geld

Over het algemeen vindt de Ram het prettig om een eigen bankrekening te hebben, ook als er een partner is en ook als zij in gemeenschap van goederen getrouwd is. Het gaat er niet om dat je het belangrijk vindt om zelf veel geld te hebben, het gaat erom dat eigen geld de Ram een gevoel van onafhankelijkheid geeft. Deze zomer gebeuren er twee dingen: er komt extra geld binnen én je vindt het geen probleem om dat geld op een gezamenlijke rekening te zetten. De Ram wil meer samen doen en vindt het prettiger om ook meer samen te delen.

Werk

In vaste dienst? Dan is de relatie met de baas meteen aan het begin van het jaar uitstekend. Er is veel ruimte voor de inbreng van uw eigen ideeën en hij of zij bewondert uw inzet en laat dat merken. Voor de Ram die erover denkt om een eigen onderneming te beginnen: de tweede helft van het jaar zit het tij mee, zolang je bereid bent lange dagen te maken en ervoor zorgt dat er weinig aan het toeval wordt overgelaten. Het kan ook zijn dat de Ram een nieuwe baan krijgt, maar ook dan is het belangrijk om flink aan de weg te timmeren.

Zaaien, ploegen… oogsten!

Het jaar 2020 kan voor de Ram een jaar van vooruitgang worden, mits zij maar niet denkt dat het haar vanzelf in de schoot wordt geworpen. Je kunt veel voor elkaar krijgen: een nieuwe liefde, een nieuwe baan, een eigen onderneming… maar aan iedere verworvenheid gaat werk vooraf. Werk dus hard in januari en februari, communiceer goed in juni en juli, breng jouw ideeën in augustus naar buiten en dan… kan er vanaf september geoogst worden.

Voorspellingen: astroloog Renée Maas