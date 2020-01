Dé grote jaarhoroscoop Schorpioen: liefde, werk en gezondheid in 2020

2020… qua getallen alvast een prachtig jaar. Maar wordt het ook een mooi jaar voor de liefde, onze gezondheid en ons werk? Libelle onthult wat de sterren voor ons in het verschiet hebben. Deze keer het sterrenbeeld Schorpioen: geboren tussen 23 oktober en 21 november.

Gezondheid

De eerste helft van het jaar is de Schorpioen fitter dan de tweede helft. Als er dingen zijn die zij voor elkaar wil krijgen, dan zou zij daar meteen aan het begin van 2020 werk van moeten maken. Al is het de vraag of zij dat wel zal doen, want de Schorpioen neemt het leven op dit moment makkelijker dan gewoonlijk. Je voelt zich ontspannen en gelooft sterker dan anders dat het leven goede dingen voor je in petto heeft. Daardoor is er komend jaar ook wat minder sprake van zelfdiscipline. Het is de vraag hoe lang de Schorpioen goede voornemens als sporten en afvallen volhoudt.



Relaties

Verder is het de vraag of de liefde een grote rol speelt dit jaar. De Schorpioen is er in ieder geval niet op gericht om een nieuwe partner te zoeken. Vaak heeft zij haar handen al vol aan haar familie of collega’s. En is er wel een partner, dan heeft de Schorpioen daar haar handen al vol aan. Het voorjaar en de zomer staan in het teken van het uit de weg helpen van oude problemen en het willen begrijpen waarom bepaalde dingen misgingen. Vanaf november kun je dan met een schone lei beginnen.

Geld

Voor geldzaken ziet 2020 er goed uit. Dat gaat vooral op voor het eerste en het laatste kwartaal van het jaar. Extra meevallertjes kun je in januari, in augustus en vooral aan het einde van het jaar verwachten. Het lot is je dan gunstig gezin, maar het lot kan wel een beetje geholpen worden door veel contact te hebben met anderen. Laat je informeren, luister naar de ideeën die zij hebben. Probeer als het om financiën gaat niet alleen maar zelf het wiel uit te vinden, hoe slim je normaal gesproken ook met jouw geld omgaat.

Werk

Meteen vanaf januari gaat het goed op jouw werk. Je dwingt respect af doordat je laat zien hoe professioneel je bent en hoeveel inzicht je in jouw werk en in de werkprocessen hebt. De Schorpioen is dit jaar wat toleranter, ergert zich minder snel aan ‘mindere goden’, is behulpzaam en krijgt van de weeromstuit ook veel terug van collega’s. Zelfs de baas zou dit jaar weleens met je weg kunnen lopen en je extra kansen kunnen bieden. Grijp die aan, zelfs als je denkt dat je ze niet nodig hebt.

Inzichten krijgen en daarover communiceren

De Schorpioen heeft een goed jaar voor de boeg. Hoe goed, hangt wel af van de mate waarin zij bereid is om naar anderen te luisteren en hen te laten delen in haar eigen ideeën, gedachten en gevoelens. Vooral in dat laatste is de Schorpioen minder goed. Maar het kan je dit jaar veel brengen als je zich wat kwetsbaarder durft op te stellen. Extra mooie maanden staan je in februari, juni en augustus te wachten, evenals de laatste drie maanden.

