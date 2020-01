Dé grote jaarhoroscoop Steenbok: liefde, werk en gezondheid in 2020

2020… qua getallen alvast een prachtig jaar. Maar wordt het ook een mooi jaar voor de liefde, onze gezondheid en ons werk? Libelle onthult wat de sterren voor ons in het verschiet hebben. Deze keer het sterrenbeeld Steenbok: geboren tussen 21 december en 19 januari.

Gezondheid

De meeste Steenbokken hebben de afgelopen tijd extra verantwoordelijkheden gekregen. Omdat de Steenbok er niet de persoon naar is om te proberen daar onderuit te komen, heeft zij dus extra hard gewerkt. Steenbokken kúnnen hard werken en kunnen dat ook lang volhouden, maar de boog kan niet altijd gespannen zijn. Dit jaar heb je rust nodig en hoewel je je dat niet altijd realiseert, is er soms een ander voor nodig om daar een handje bij te helpen. Luister dit jaar naar de mensen die hun zorgen uitspreken.

Advertentie

Relaties

Een van de mensen die hun zorgen uitspreken, is waarschijnlijk jouw partner. Die ziet wat al die verplichtingen allemaal van je ragen en hij of zij zal je willen helpen. Daar luister je in het begin van het jaar beter naar dan in de zomermaanden. Juist dan zul je ontspannende bezigheden moeten zien te vinden: met jouw partner, of met een goede vriend(in). Je hebt mensen nodig die voor wat afleiding zorgen en Steenbokken die afleiding zoeken, worden daar ook voor beloond. Met als bonus dat zij, door de ontspanning die ze krijgt, haar leven vanuit een ander perspectief gaat bekijken.

Geld

Om een draai aan haar leven te geven, heeft de Steenbok dat andere perspectief nodig. En die draai is belangrijk. Dan kan de Steenbok (weer) vrijer ademen en losser in het leven staan. Het zou kunnen betekenen dat er minder inkomsten zullen zijn. Maar als dat al zo is, dan is dat maar tijdelijk, want de Steenbok is in staat om van een dubbeltje een kwartje te maken. In oktober kun je rijker worden en dat gaat helemaal op voor het einde van 2020 of voor het begin van het jaar erop. Wees niet bang voor verandering.

Werk

Verandering is waarschijnlijk nodig, zeker op het gebied van jouw werk. Als je zelf geen initiatieven neemt, gaan op een gegeven moment anderen dat doen, en dan is het niet op jouw manier. Wil je de touwtjes zelf in handen houden, dan is het belangrijk om tijdig knopen door te hakken. Misschien moet je dat al meteen in februari of maart doen. Steenbokken die dan hun nek uitsteken, krijgen goede reacties. Later in het jaar kun je op tegenstand stuiten en kost het meer moeite om alles te laten lopen zoals je dat in jouw hoofd hebt.

Afleiding, ontspanning en leuke dingen doen

Het laatste wat de Steenbok dit jaar moet doen, is krampachtig door blijven gaan met hard werken. Soms lijkt het erop dat hoe minder je doet, hoe beter de resultaten zijn (en hoe meer anderen misschien wel gaan doen). Hoe eerder je dit jaar de knop omzet, hoe beter dit zal uitpakken. En, erg belangrijk, zorg ervoor dat je in contact met anderen komt én blijft. Want zeker in maart en in oktober hebben anderen veel te bieden.

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Voorspellingen: astroloog Renée Maas