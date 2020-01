Dé grote jaarhoroscoop Stier: liefde, werk en gezondheid in 2020

2020… qua getallen alvast een prachtig jaar. Maar wordt het ook een mooi jaar voor de liefde, onze gezondheid en ons werk? Libelle onthult wat de sterren voor ons in het verschiet hebben.

21 april tot en met 20 mei

Gezondheid

Bijna alle Stieren mogen zich in 2020 op een uitstekende gezondheid verheugen. Ze voelen zich sterk, fit en hebben veel positieve energie. Stieren vinden het heerlijk om constructief bezig te zijn en om mooie dingen onder hun handen te zien verschijnen. Dat komt niet alleen haar ziel maar ook haar gezondheid ten goede. Er is een risico dat de Stier dit jaar te veel doet en dat zij té lang doorgaat. Maar ja, zie maar eens een pauze te nemen als alles zo leuk is!



Relaties

Die positieve energie werkt ook door in jouw relaties met andere mensen in het algemeen, en in de liefde in het bijzonder. Op zoek naar een nieuwe partner? Dan zijn er kansen te over in de hele periode van midden januari tot en met augustus. Vooral in maart ben je aantrekkelijk en op je mooist. Maar ook in al die andere maanden kom je zachtaardig, vriendelijk en liefdevol over. En daarmee verovert de Stier niet alleen een (potentiële nieuwe) partner, maar ook veel anderen.

Geld

De eerste helft van het jaar ontdekt de Stier nieuwe manieren om geld te verdienen. Misschien begint zij wel een eigen onderneming. Of, dat kan ook, blijft zij hetzelfde doen, maar levert het meer op. Heb je een eigen bedrijf, dan krijg je meer klanten en heb je een baan, dan levert overwerk meer op. Je doet meer dan anders, dus dan lijkt het ook logisch dat er meer geld wordt verdiend, maar de Stier heeft dit jaar ook af en toe gewoon een beetje geluk.

Werk

Het komend jaar geniet de Stier van haar werk. En dat is niet vanzelfsprekend, want dat is ook wel eens anders geweest. Dit jaar kijk je anders tegen de dingen aan, waardoor collega’s of klussen die je eerst niet zag zitten, nu ineens leuker blijken. Omdat je zelf levendiger en enthousiaster bent, vinden de mensen met wie je werkt je ook veel leuker. Misschien zit er dit jaar wel een promotie in, maar de grootste verandering zit hem in jouw eigen houding, waardoor je in staat bent om meer van jouw werk te genieten.

Een jaar van geluk, welvaart en groei!

In 2020 gaat veel vanzelf voor de Stier. Maar het zit niet in haar aard om lui achterover te hangen en maar af te wachten wat het lot in petto heeft. Je doet er zelf van alles aan om dat lot een handje te helpen. En dat werpt zijn vruchten af, want aan het einde van 2020 voel je je gelukkiger en rijker dan aan het begin van het jaar. Een rijkdom die niet alleen in materiële zin, maar ook in welzijn wordt gevoeld.

Voorspellingen door astroloog Renée Maas