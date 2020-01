Dé grote jaarhoroscoop Tweelingen: liefde, werk en gezondheid in 2020

2020… qua getallen alvast een prachtig jaar. Maar wordt het ook een mooi jaar voor de liefde, onze gezondheid en ons werk? Libelle onthult wat de sterren voor ons in het verschiet hebben.

Tweelingen

21 mei tot en met 21 juni

Gezondheid

De eerste helft van het jaar schiet het niet zo op met de gezondheid van de Tweelingen. Niets om van te schrikken, maar veel Tweelingen kunnen zich in die periode wat futloos voelen of last hebben van kleine ongemakken: een verkoudheid die lang blijft aanhouden of een allergie die in de weg zit. Dit verandert in de tweede helft van het jaar. En hoe! Dat kan al in mei beginnen, maar in juli zeker. Dan voelt de Tweelingen zich vitaal en bruisend en heeft zij genoeg energie om weer een heleboel dingen tegelijk aan te pakken én tot een goed einde te brengen.

Relaties

Hoewel februari een gezellige maand is, is de rest van de winter niet heel flitsend – wat overigens ook kan komen doordat de Tweelingen zich wat hangerig voelt. In april verandert dit. Je komt misschien wel de liefde van uw leven tegen, of de relatie met jouw huidige partner krijgt een enorme boost. Die hernieuwde energie kan daar een rol in spelen, of misschien is het andersom en geeft de liefde juist nieuwe energie. Hoe dan ook, de tweede helft van het jaar is voor de Tweelingen een tijd van warmte, affectie en enthousiasme.

Geld

Dat geluk in de liefde vanaf het voorjaar werkt niet echt door in de financiën. Niet dat het echt problemen gaat opleveren, maar de meeste Tweelingen zullen hard moeten werken voor hun geld. Tweelingen krijgt het niet cadeau en zelfs na flinke inspanningen is dat niet meteen in de portemonnee terug te zien. Maar… je legt dit jaar wel de basis voor een periode waarin het er financieel veel rooskleuriger uit gaat zien. Het jaar 2021 belooft de nodige rijkdom; nog even geduld dus en blijven investeren in de toekomst.

Werk

De Tweelingen is dit jaar een beetje zoekende: wat is nu écht leuk om te doen? Aan ideeën en talenten ontbreekt het haar zeker niet, maar dat is misschien nu net het probleem: Tweelingen kan zo veel dat het moeilijk is om te kiezen. Als je maar in één ding goed was, dan was het makkelijker. Het beste wat je dit jaar kunt doen: werken om geld te verdienen en wachten tot volgend jaar om met iets briljants aan de slag te gaan. Het heeft geen zin om zaken te forceren en nu al van alles in beweging te zetten.

Geduld, liefde en hard werken: een beetje van alles

Februari is een leuke maand, april en mei zijn supermaanden en vanaf juli zit de Tweelingen echt goed, met een extra leuke uitschieter in november. Maar denk erom, niet alles gaat zo snel als je zou willen en voor sommige zaken moet hard worden geknokt. Op het gebied van de liefde staan interessante ontwikkelingen op stapel waardoor je veel andere dingen graag voor lief neemt.

Voorspellingen door astroloog Renée Maas