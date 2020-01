Dé grote jaarhoroscoop Vissen: liefde, werk en gezondheid in 2020

2020… qua getallen alvast een prachtig jaar. Maar wordt het ook een mooi jaar voor de liefde, onze gezondheid en ons werk? Libelle onthult wat de sterren voor ons in het verschiet hebben. Deze keer het sterrenbeeld Vissen: geboren tussen 19 februari en 20 maart.

Gezondheid

Het wordt een plezierig jaar voor de Vissen. Haar humeur is over het algemeen uitstekend en dat heeft ook positieve gevolgen voor haar gezondheid. Je voelt zich fit, zit prima in jouw vel en neemt het leven makkelijker dan anders. Dit betekent dat de Vissen niet alleen toleranter is naar anderen, maar ook naar zichzelf. Mocht zij eerder een strak schema van bewegen of een streng dieet hebben gevolgd, dit jaar laat de Vissen de teugels vieren. En dat betekent dat er wel wat kilootjes bij kunnen komen.



Relaties

Dat goede humeur werkt ook door in de relaties met anderen. Is er een partner, dan vult u elkaar voor het overgrote deel van het jaar goed aan. Kleine uitzondering daarop zijn de zomermaanden en misschien is er wat wrijving in oktober. Maar als alles daarna weer koek en ei is, voelt de Vissen zich extra gelukkig. Verder kan familie een rol in jouw leven spelen dit jaar. Je gaat vaker bij hen op bezoek of ze komen vaker naar je toe. Hoe dan ook, er is meer contact en daar is de Vissen blij mee.

Geld

Meteen in januari al zou de Vissen een loonsverhoging kunnen krijgen. Als dat zo is, dan komt dat niet als een verrassing, want daar heeft zij lang genoeg naartoe gewerkt. Maar het geeft je wel meer armslag en dat is gewoon heel prettig. Ook in augustus en in november is er een kans dat jemeer gaat verdienen of op een andere manier meer inkomsten krijgt. Misschien win je een (klein) prijsje of is er een ander meevallertje. Hoe dan ook, de meeste Vissen hebben dit jaar weinig financiële zorgen.

Werk

2020 wordt een uitstekend carrièrejaar. De Vissen valt op bij de mensen die belangrijk zijn om vooruit te komen, zowel door haar kennis als door haar charme. Heb je zich de afgelopen jaren doelen gesteld, dan kom je dit jaar een heel eind in de goede richting. Misschien bereik je zelfs meer dan je ooit had gedacht! Wees dit jaar dus niet te behoudend of te voorzichtig en durf anderen te laten zien wat je wilt, waar jouw ambities liggen én uit wat voor hout je bent gesneden.

Idealen worden werkelijkheid

In 2020 is alle oponthoud die eerder werd ervaren voorbij en begint de vooruitgang. Alles loopt zozeer van een leien dakje dat de Vissen al snel vergeten is dat zij eerder zo veel geduld moest hebben. Vissen krijgt dingen voor elkaar in 2020. Hiervoor maakt zij aan het begin van het jaar nieuwe contacten en afspraken, geniet zij van een aangename samenwerking in het midden van het jaar en aan het einde van het jaar ziet zij extra resultaten.

Voorspellingen: astroloog Renée Maas