Dé grote jaarhoroscoop Waterman: liefde, werk en gezondheid in 2020

2020… qua getallen alvast een prachtig jaar. Maar wordt het ook een mooi jaar voor de liefde, onze gezondheid en ons werk? Libelle onthult wat de sterren voor ons in het verschiet hebben. Deze keer het sterrenbeeld Waterman: geboren tussen 20 januari en 18 februari.

Advertentie

Waterman

Gezondheid

De Waterman voelt zich goed dit jaar. Zij voelt zich sterk, is positief ingesteld en het grootste deel van het jaar zit zij vol energie. Er gebeuren veel leuke dingen in haar leven en dat geeft extra energie. Waar misschien een klein risico zit, is dat zij zó veel wil doen dat ze het zonde van de tijd vindt om lang te slapen. Genoeg nachtrust is echter belangrijk, ook om voldoende weerstand te houden. Anders ligt een griep of verkoudheid al snel op de loer.

Relaties

Het grootste deel van het jaar heeft de Waterman weinig te klagen over de liefde. Meteen aan het begin van het jaar al kan zij vreselijk verliefd worden, op een nieuwe persoon, maar ook op een partner met wie zij al langer samen is. Ook met andere mensen ervaart ze een gevoel van verbondenheid: dit geldt zowel voor familieleden als voor collega’s. Alleen in september lopen sommige contacten wat stroever. Dat ligt niet aan je, want je bent altijd even aardig, dus trek het je niet persoonlijk aan als iemand wat bot doet.

Geld

In het voorjaar én in de zomer van 2020 zou er meer geld kunnen binnenkomen dan de Waterman gewend is. De basis daarvoor wordt waarschijnlijk al in januari gelegd. De stappen die dan worden genomen en de afspraken die worden gemaakt, zorgen ervoor dat je later in het jaar goed in de slappe was zit. En daar blijft het niet bij, want in november zou u zelfs nog meer kunnen verdienen. Helemaal cadeau krijg je het niet, er moet wel voor gewerkt worden, maar het helpt dat er veel mensen zijn die het je gunnen en je een warm hart toedragen.

Werk

Dit voorjaar zou de Waterman een nieuwe baan kunnen krijgen. Dat betekent solliciteren in januari of februari, in dienst treden in april en vanaf juli goed ingewerkt aan de slag gaan. Dat zou voor menig Waterman het scenario kunnen zijn. Maar ook als alles qua werk bij het oude blijft, of als er geen baan is: je zorgt er dit jaar voor dat alles wat je doet leuk en bevredigend is.

Een jaar waarin het op vele fronten meezit

In 2020 heeft de Waterman de wind mee. Meestal gaat de vooruitgang in kleine stapjes, zo klein dat zij soms niet eens in de gaten heeft hoe goed alles eigenlijk gaat. Maar zo nu en dan is de vooruitgang zo duidelijk dat het u oprecht dankbaar maakt. Houd de periode van april tot augustus in de gaten. Wacht dan niet af, maar help het lot een handje.

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Voorspellingen: astroloog Renée Maas