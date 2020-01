Dé grote jaarhoroscoop Weegschaal: liefde, werk en gezondheid in 2020

2020… qua getallen alvast een prachtig jaar. Maar wordt het ook een mooi jaar voor de liefde, onze gezondheid en ons werk? Libelle onthult wat de sterren voor ons in het verschiet hebben. Deze keer het sterrenbeeld Weegschaal: geboren tussen 23 september en 22 oktober.

Heb je een ander sterrenbeeld? Hier vind je voor de andere sterrenbeelden de jaarhoroscoop van 2020

Gezondheid

Er zijn perioden in 2020 dat de Weegschaal zich goed en energiek voelt, maar dan loopt ze ook meteen het risico dat ze te veel hooi op de vork neemt, waarna er weer bijgetankt moet worden. Maat houden, valt dit jaar niet mee. Dat geldt voor verschillende terreinen, maar vooral op het gebied van eten en drinken. Het komt geregeld voor dat de Weegschaal met een te volle maag naar bed gaat of dat zij nét een glaasje te veel drinkt. De tweede helft van het jaar gaat dat beter en heeft zij de meeste kans om af te vallen.



Relaties

Als ‘veel’ dit jaar een sleutelwoord is, dan geldt dat niet alleen voor eten of drinken, maar dat gaat ook op voor contact met anderen. De Weegschaal geniet van alle aandacht die ze krijgt en van alle hartelijkheid die haar kant op komt. In de periode van april tot augustus is dat heel goed te merken, maar ook in september en november geniet de Weegschaal van haar eventuele partner en van al die mensen die haar een warm hart toedragen. Alleen in het begin van het jaar voel je zich soms wat alleen.

Geld

Voor de meeste Weegschalen is er dit jaar aan geld geen gebrek. En toch zullen de mensen in haar omgeving, en een eventuele partner in het bijzonder, vinden dat zij haar geld nogal eens aan onzinnige dingen uitgeeft. Hoewel de Weegschaal best naar anderen wil luisteren, gaat zij af en toe weer voor de bijl als er een prachtige aanbieding voorbijkomt. Maar je mag zichzelf af en toe best iets gunnen, dus laat anderen soms maar praten en doe wat je zelf wilt. Alleen in februari is het verstandig om wat zuinig te zijn.

Werk

In 2020 ontbreekt het de Weegschaal niet aan zelfvertrouwen. Daar zitten twee kanten aan: je stapt overal op af en komt overal binnen, wat niet verkeerd is voor jouw carrière. Maar je kunt ook te snel denken dat je ieder klusje wel eventjes zult klaren. En als dat lukt, geeft dat juist geen goede indruk. Het komt erop aan dat je dit jaar goed inschat wat wel en niet kan. Zolang je niet te overmoedig bent, komt je wel degelijk vooruit en maak je diepe indruk.

Overdrijven ligt op de loer, maar het geluk ligt om de hoek

Alles waar dit jaar ‘te’ voor staat, geeft problemen. Maar zolang de Weegschaal maat houdt, haar grenzen bewaakt en niet te gulzig is, gaat het goed met haar. April wordt in het bijzonder een mooie maand, maar ook de maanden erna, tot en met september, zien er gunstig uit. Je hebt dit jaar ook geluk. Wat niet meteen betekent dat je een lot moet kopen, hoor. Al kan het weinig kwaad zolang je van de voorpret geniet en er rekening mee houdt dat het daarbij zal blijven.

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Voorspellingen: astroloog Renée Maas