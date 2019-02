Schattig! Jaguarwelpje uit BestZOO mag voor het eerst naar buiten

Mango, het jaguarwelpje dat op 9 december is geboren in de Brabantse dierentuin BestZOO, mocht zaterdag voor het eerst naar buiten.

De eerste 10 weken heeft Mango binnen moeten blijven, zodat de jonge jaguar genoeg rust en warmte kreeg.

Vrolijk

Mango trok veel bekijks. Veel bezoekers wilden het bijzondere moment graag bijwonen. Het zwarte welpje vond het fantastisch om buiten te zijn; Mango sprong vrolijk in het rond. Vanaf nu mag Mango een paar keer per dag een uurtje naar buiten.

Geslacht onbekend

Of Mango een mannetje of vrouwtje is, weten de medewerkers van BestZOO nog niet. Maar bijzonder is Mango sowieso, want zwarte jaguars zijn erg zeldzaam. Meestal hebben de dieren een printje. BestZOO heeft nu drie zwarte jaguars: moeder Maya, vader Radja (die wel een printje heeft) en hun welpje Mango.

