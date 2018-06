Jamie Oliver schrijft ode aan zijn vrouw op 18e trouwdag (én deelt een foto van hun huwelijk)

De Britse chef-kok Jamie Oliver is vandaag precies achttien jaar getrouwd met zijn vrouw Juliette Norton, beter bekend als ‘Jools’.

Om dat te vieren deelt hij een foto uit de oude doos en schrijft hij daarbij een lieve ode aan zijn vrouw. “Ik ben er trots op dat ik vandaag achttien jaar getrouwd ben met deze geweldige vrouw”, schrijft de kok. “Bedankt Jools, dat je mijn soulmate bent in de achtbaan die het leven is. Wat een reis is het tot nu toe geweest. Bedankt dat je aan mijn zijde staat, bedankt dat je dingen ziet die ik nooit zie, bedankt dat je van me houdt, bedankt dat je de beste vrouw en geweldigste moeder van onze vijf kinderen bent. Ik hou zo veel van je.”

Vijf kinderen

Jamie en Jools leerden elkaar in 1993 kennen en kregen drie dochters en twee zoons: Poppy Honey Rosie, Daisy Boo Pamela, Petal Blossom Rainbow, Buddy Bear Maurice en River Rocket. Het gezin woont in Clavering, Essex.

Bron: Instagram. Beeld: Instagram, Brunopress, Twitter