Mensen die in januari geboren zijn hebben een grotere kans om beroemd te worden

Ben je deze maand jarig? Dan heb je mazzel. Want januari-mensen hebben meer kans om beroemd te worden, blijkt uit onderzoek.

Een wetenschappelijke studie die is gepubliceerd in het Journal of Social Sciences laat zien dat gemiddeld gezien meer beroemdheden jarig zijn in januari dan in een andere maand van het jaar.

Advertentie

En dat is goed nieuws, dus, mocht je roem, schijnwerpers en aandacht ambiëren.

Sterren

Het heeft alles te maken met het sterrenbeeld Waterman, die hoort bij mensen die zijn geboren tussen 21 januari en 18 februari. Watermannen staan erom bekend dat ze origineel zijn en graag hard werken. Ze weten wat ze willen in het leven en vaak lukt het ook. Watermannen komen goed tot hun recht in artistieke functies, zoals acteren, zingen of dansen. En ja, dan ligt een beetje roem al gauw op de loer.

Een goede outfit als een ware ster begint… Bij je sokken:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: MAMA Magazine. Beeld: iStock