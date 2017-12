Vanaf 1 januari is Nederland een stukje groter

Jarenlang is er onderhandeld tussen België en Nederland over stukjes land.

En jawel, Nederland wordt een beetje groter, vanaf aanstaande maandag 1 januari 2018.

Extra eilanden

België wordt daarentegen een stukje kleiner. Wij krijgen er schiereilandjes bij, rondom de Maas. Je vindt ze ten zuiden van Maastricht. België krijgt 3,09 hectare Nederlands grondgebied: het schiereilandje Petit Gravier. Nederland krijgt echter 16,37 hectare Belgisch grondgebied: de schiereilandjes Presqu’île de l’Illal en Presqu’île d’Eijsden zijn straks ‘van ons’.

In 175 jaar is de grens tussen Nederland en België pas 1 keer aangepast – tot nu, dan. Koning Filip en koning Willem-Alexander keurden het plan vorig jaar november al goed. Dus het is best bijzonder. En een leuk idee: een weekendje naar de nieuwste eilandjes van ons land. Hoe leuk zou dat zijn?

Bron: AD. Beeld: iStock