Libelle Legt Uit: dit zijn de gevolgen van de Japanse horrorplant

De Duizendknoop, staat ook wel bekend als de Japanse ‘horrorplant’ of de ‘groene sloper’. De plant groeit zelfs met wortel en tak over asfalt en door beton en fundering heen. In het ergste geval tast de plant dijken, rioleringen, wegen en gebouwen aan.

De Japanse Duizendknoop werd in de eerste instantie als tuinplant naar Europa gehaald. In 1886 werd het voor de eerste keer verwilderd aangetroffen in Nederland. Het gevaarlijke is dat de plant enorm hardnekkig is en zelfs de kleinste restanten uitgroeien tot nieuwe, verwoestende planten. Hierdoor is het verwijderen een pittige klus.

Hulp inschakelen

Als de plant in je tuin groeit, is het dus slim om aan de bel te trekken. De horrorplant groeit makkelijk over asfalt en door beton en fundering heen. Het is dus van groot belang dat je hulp inschakelt om de plant zo snel mogelijk uit te roeien.

Den Haag en Rotterdam

Momenteel zijn er in Den Haag 160 haarden van de hardnekkige plant. Het Haagse bestuur steekt daarom maar liefst 400.000 euro per jaar in het uitschakelen van de duizendknoop. Niet alleen in Den Haag hebben ze last van de plant. De Japanse horrorplant maakt het werk ook knap lastig in de havens van Rotterdam. De duizendknoop wurmt zich namelijk zonder enige moeite door muren en elektriciteitshuisjes heen.

Plant verwijderen

Het beste kun je hulp inschakelen om de plant te verwijderen, maar je kunt ook eerst zelf wat stappen ondernemen. Knip bijvoorbeeld de plant af tot de grond en herhaal dit wekelijks, zodat de plant minder kans heeft om opnieuw te groeien. Gooi de restanten vervolgens niet op de composthoop of in de groene container, maar in een grijze container.

Uitgraven

Je kunt de plant ook eventueel proberen uit te graven, maar soms zitten de wortels wel tot 7 meter diep in de grond. Het uitgraven wordt dan een flinke klus. Tot slot kun je nog regelmatig kokend water over de plant heen gieten. Let wel op: het kan jaren duren tot je de horrorplant volledig hebt uitgeroeid.

Lijkt op bamboe

Benieuwd waar je de Japanse Duizendknoop aan herkent? De strengels van de plant lijken erg op bamboe en kunnen makkelijk twee tot drie meter lang worden in een groeiseizoen. De stengels zijn groen met roodachtige vlekken en hebben lichtgroene bladeren in de vorm van een hart. In augustus en september groeien en soms crème witte bloemen uit de plant.

Bron: AD, Trouw, Allgroenbv. Beeld: iStock