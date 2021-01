Acht jaar waren Merel (39) en haar man samen. Het was een relatie met hoge pieken en diepe dalen, maar ze hielden van elkaar. Tijdens de lockdown bleek dat niet meer genoeg. “Dat we allebei thuis kwamen te zitten, luidde het einde van onze relatie in.”

“Al tijdens de eerste lockdown ging onze relatie heel snel bergafwaarts. Zijn baan viel door corona weg, we hebben samen twee jonge kinderen die we thuisonderwijs gaven en ik werkte thuis. Ineens zaten we 24/7 op elkaars lip. Omdat hij zijn baan verloor was hij down, depressief bijna. Er kwam helemaal niets meer uit zijn handen en hij lag hele dagen op bed of op de bank. Ik stond er alleen voor.”

“We werden in die maanden zo met onszelf, de situatie en onze relatie geconfronteerd dat ik enorm ging nadenken. ‘Hoe stonden we er eigenlijk voor in onze relatie?’, ‘Hield ik nog wel van hem?’, dat soort vragen speelden constant in mijn hoofd.”

Corona heeft doorslag gegeven

“Erover praten lukte niet. Hij zag niet in hoe heftig het voor mij was en hoe alleen ik ervoor stond. Hij zat compleet in zijn eigen wereld. Ik vind het lastig om te zeggen of we ook uit elkaar waren gegaan als er geen corona was geweest. Misschien uiteindelijk wel, maar corona heeft zeker de doorslag gegeven. De situatie was moeilijk, ook voor de kinderen.”

Non-stop ruzie

“De sfeer in huis was slecht, we hadden non-stop ruzie. Eigenlijk konden we elkaar niet luchten of zien. Het was alsof we elkaars taal niet meer spraken. Het is lastig om elkaar uit de weg te gaan als je in hetzelfde huis woont, maar op het laatst zat hij alleen nog maar op de zolderkamer en leidde ik beneden met de kinderen een eigen leven. Het was een hel.”

Op adem komen

“Uiteindelijk heb ik besloten de relatie te verbreken. Hij was het ermee eens, zag ook geen oplossing meer. Een huis voor hem vinden bleek onmogelijk. Hij komt uit het buitenland en we besloten dat hij terug zou gaan naar familie in zijn geboorteland.

“Net voor de tweede lockdown is hij weggegaan en natuurlijk was ook dat afschuwelijk. Voor ons én voor de kinderen. De achterliggende gedachte is dat we allebei op adem kunnen komen. Dat lukt gedeeltelijk: de kinderen lijden er ontzettend onder en dat is zwaar.”

Check hoe het écht gaat

“Tijdens de persconferenties hoor ik Rutte steeds zeggen: ‘Let op diegenen die kwetsbaar zijn of aandacht nodig hebben.’ Gebeurde dat maar meer; mensen hebben geen idee wat er achter veel voordeuren gebeurt. De helft van mijn vriendengroep weet niet eens dat we uit elkaar zijn. Het is niet iets dat je even via een appje deelt.”

“Een paar vriendinnen heb ik gebeld. Terwijl ik hyperventilerend van verdriet mijn verhaal deed, hoorde ik vervolgens pas twee maanden later weer wat. Van een vriendin kreeg ik het appje: ‘Hoe gaat het? Het is zeker wel lekker rustig nu hij weg is’. Dat doet pijn. Al neem ik het haar niet kwalijk; iedereen heeft het zwaar en zit in een sociaal isolement. Maar toch: probeer eens door te vragen, bel in plaats van app, stuur een kaartje of ga langs. Check hoe het écht met iemand gaat.”

Tekst: Annemieke Riesebos. Beeld: