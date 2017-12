Je kon niet wáchten tot het dubbeldikke speelgoedboek van de Intertoys weer op de mat viel, zodat je al dat prachtige speelgoed kon aankruisen. Wedden dat deze 10 dingen op jouw lijstje stonden?

1. De Sony Walkman

Iedereen wilde zo’n ding. Je had helemaal een cool exemplaar als je het casettebandje niet handmatig hoefde om te draaien, maar dat-ie dat automatisch deed.

2. Een wafeltang

Deze tang was mateloos populair in the eighties. Popsterren als Madonna maakten er golfjes mee in hun haar, dus wij ook.

3. Rolschaatsen

En dan ook echt deze blauw met gele exemplaren. Noppen voorop om te remmen. En gáán…



4. De Lolobal

Als je deze kreeg, was je helemaal de bom. Dat de bal steeds uit die rand schoot, maakte niet uit. Je hád er één.

5. Popples

Deze knuffels waren Heel Handig. Ze hadden namelijk 2 ‘standen’. Je kon ze in hun geheel knuffelen, maar ook opvouwen in hun buideltje.

6. Dufti’s

Wie kent deze nog? Mini-poppenhuisjes met mini-poppetjes met een speciale geur.

7. De Fisher-Price garage

Als je hem zelf niet had, dan had je neefje of buurjongen hem wel. De handmatige lift was hét item.

8. De Rubik’s Cube

Dit ding dreef ons tot waanzin. Lukte het jou om alle zijdes van de kubus dezelfde kleur te geven?

9. Speelgoed telefoons

Speelgoedtelefoons uit de jaren ’80 waren andere koek dan de kleurrijke mobieltjes met 100 deuntjes van nu. Gewoon lekker oranje, en je kon er “echt” mee bellen. In huis dan. Jij zat in de ene kamer en je broer/vriendin in de andere, en dan kon je onderling bellen.



10. Modewijzer

Waar meiden nu YouTube-tutorials van Topmodel bekijken, kwam onze inner-fashionista tot leven op Modewijzer. Eerst de plaatjes in de juiste stand zetten, dan met een soort krijtje de randen overtrekken op papier en inkleuren.

#modewijzer #nostalgie Een bericht gedeeld door vontje (@yvonnedejh) op 23 Sep 2017 om 9:20 (PDT)

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: Instagram, Rob’sblog, Upcoming