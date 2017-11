9x waarom in november jarig zijn zo leuk is

Hoera, november! De favoriete maand van Libelle’s Faye. Volgens haar is november de mooiste maand om jarig in te zijn.



Ja, in de zomermaanden kun je heerlijk onder de zon proosten op je verjaardag. Maar dít is er zo leuk aan je verjaardag vieren in november:

1. Je kunt op je verjaardag pepernoten op tafel zetten, zonder dat je raar aangekeken wordt. Hoe leuk is dat?

Maak ze vooral ook eens zelf, of maak er zoals in bovenstaande video een cake van!

2. Je bent in dezelfde maand jarig als Leonardo DiCaprio, Scarlett Johansson, Ryan Gosling, Emma Stone en Matthew McCounaughey.

Geen verkeerd rijtje om tussen te staan.

3. Als je eind november jarig bent, vier je je verjaardag misschien al onder de kerstboom.

Sfeertje, hoor.

4. Je bent net voor de feestdagen jarig. Dus je belandt van feest in feest, zonder dat jouw verjaardag eraan onderdoor gaat.

Van je verjaardag naar Sinterklaas, en van kerst naar oud en nieuw: het feest gaat maar door!

5. Het voelt een beetje alsof het hele land, nee, de hele wéreld feest met jou viert.

Die lampjes die in de steden hangen zijn natuurlijk voor de feestdagen bedoeld. Maar eh, jouw verjaardag is toch ook een feestdag? 😉

6. Wat wil je voor je verjaardag? Nou, doe maar een doos nieuwe kerstballen…

Voor je verjaardag om kerstversiering vragen kán gewoon – de winkels en webshops staan er nu tenslotte bol van! Scheelt weer in de portemonnee en is extra leuk om te geven.

7. Je kunt nu ook de Libelle-kersttrui(en) voor je verjaardag vragen.

Daarvoor hoef je alleen maar even híer te klikken, om de link vervolgens te sturen naar degene van wie je de trui graag wilt.

8. Je kunt je gasten een heerlijke mok glühwein geven.

Lekker, knus: in de zomer doe je dat toch niet zo snel.

9. Je kunt dankzij de herfst nu zelf de allerleukste verjaardagsversiering in elkaar knutselen.

Van een slinger van herfstbladeren tot en met een prachtige herfstkrans: met onderstaande lifehacks wordt je huis op je verjaardag een lust voor het oog.

