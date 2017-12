Je droomvakantie wordt werkelijkheid: zo gemakkelijk is dat

Heerlijk: nadenken over de vakantie. Maar de voorbereidingen willen nog weleens een struikelblok zijn. Immers: zelf online je droomvakantie samenstellen is nog best een klus. Gelukkig is hulp nabij.

Advertorial

Misschien houd je van lekker bijbruinen tijdens een kampeervakantie aan het Gardameer. Of Spaanse architectuur bewonderen tijdens een stedentrip naar Valencia. En misschien wil je dit jaar eens wat anders. Op safari bijvoorbeeld: de Big Five spotten in Zuid-Afrika of in de natuurparken in Namibië. Een rondreis maken door het authentieke en ongerepte zuiden van Italië. Of toch liever onbezorgd achterover leunen in een all-inclusive resort?

Op maat

Waar je ook heen wilt: een goede voorbereiding is het halve vakantiewerk. Maar: hoe vind je dat leuke hotel, die voordelige vliegtickets en een goed autoverhuurbedrijf? En wat zijn de leukste excursies? VakantieXperts helpt om vakanties op maat samen te stellen. Wordt het die rondreis langs boetiekhotels, fun voor het hele gezin of cultuur snuiven met z’n tweetjes? Heerlijk als je reis van A tot Z geregeld is, op alle bestemmingen. Als er wordt samengewerkt met touroperators én lokale toeristenbureaus, zodat jij als vakantieganger de mooiste plekjes kunt zien. Zo wordt de koffers inpakken wel heel ontspannen.

‘We brengen mensen naar de mooiste plekjes’

Mariëlle Henzen (48), eigenaar van VakantieXperts in Oss, werkt al 28 jaar in de reiswereld: “Het mooie aan mijn werk is dat ik altijd vrolijke mensen om me heen heb, met wie ik samen een vakantie op maat mag samenstellen. Van een weekendje Disneyland tot de huur van een privévliegtuig voor een werkuitje, we regelen het. We werken niet alleen met standaard touroperators maar ook met lokale toeristenbureaus, waardoor we mensen naar de mooiste plekjes kunnen brengen. Het geeft zo veel voldoening om achteraf van klanten te horen dat ze de ideale vakantie hebben gehad.”