41 jaar nadat Grease voor het eerst te zien was in de bioscoop zingen we de liedjes allemaal nog steeds mee. Ook voor hoofdrolspelers John Travolta en Olivia Newton-John is deze film nog heel bijzonder en daarom besloten ze om nog een keer de beroemde outfits aan te trekken.

In het Amerikaanse Florida werd dit weekend een groot Grease-evenement georganiseerd. Een mooie aanleiding voor een reünie mét Danny en Sandy. Dat zagen John en Olivia ook wel zitten en daarvoor trokken ze nog één keer de beroemde outfits uit de film aan. In die outfits keken ze samen nog een keer naar de film en ook daar genoten ze duidelijk weer opnieuw van:

Dit bericht bekijken op Instagram Grease will ALWAYS be the word. Een bericht gedeeld door John Travolta (@johntravolta) op 15 Dec 2019 om 3:10 (PST)

Bron: Flair.be. Beeld: ANP