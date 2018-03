Het moet niet gekker worden: jongeren zetten wekker om hun smartphone te checken

Vijf procent van de jongeren zet ’s nachts de wekker om te kijken of ze nieuwe berichten hebben.

Dit blijkt uit onderzoek van verzekeraar Interpolis en onderzoeksbureau GfK.

Zij analyseerden het smartphone-gebruik van 1.130 jongeren van 18 t/m 34 jaar. Een belangrijke conclusie was dat ongeveer een vijfde van hen dusdanige stress ondervond dat dit kan leiden tot een burn out. En de smartphone zou hier een belangrijke rol in spelen.

Onder school en werktijd

44 procent van de ondervraagden is behoorlijk gestresst als ze hun telefoon vergeten. Een tiende is bereid om terug te gaan naar huis om de smartphone toch nog mee te nemen. Iets meer dan een derde van de ondervraagden gebruikt de smartphone onder school en werktijd. Als er een melding binnenkomt, gaat bijna de helft de meldingen direct checken.

Frustratie en jaloezie

Vinden we dat dan niet vervelend dat we zo veel bezig zijn met onze telefoons? ‘Ja’, antwoordde 82 procent van de millennials, op de vraag: ‘Ergert u zich wel eens aan het overmatige smartphonegebruik van vrienden of familie?’ Ook sociale media blijken voor de nodige frustratie en jaloezie te zorgen, want maar liefst 62 procent van de jongeren wordt onzeker van de opbeurende berichten en exotische vakantiefoto’s van vrienden.

Weinig likes

35 procent zegt te balen als een post hen te weinig likes of interactie oplevert. Iets minder dan een tiende van de sociale media gebruikers verwijdert zelfs weinig succesvolle updates.

Grote invloed

De smartphone heeft zo’n grote invloed op het leven van jongeren, dat 4 van de 5 de smartphone mee naar de slaapkamer neemt. Bij 79 procent zorgde de telefoon ervoor dat ze wel eens later gingen slapen dan gepland.

Een kleine groep van vijf procent zet ’s nachts zelfs een wekker om notificaties te checken.

Burn out

Deze conclusies baarden de onderzoekers grote zorgen. Smartphones zijn voor een groot deel de oorzaak voor stressklachten die kunnen leiden tot een burn out. Daarom is verzekeraar Interpolis een speciaal smartphone ‘detox’-programma gestart.

Oude gewoontes

Het programma is meegenomen in het onderzoek en had een positief effect. Deelnemers kregen een positiever zelfbeeld en vonden het minder erg om updates van anderen te missen. Nadat het experiment was afgerond, vielen de deelnemers veelal weer terug in hun oude gewoontes.

Bron: Metronieuws. Beeld: iStock