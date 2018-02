Waarom je minder vaak kaarsen aan zou moeten steken in huis

Niets fijner en gezelliger dan een paar kaarsen aansteken in huis, zeker met dit barre en koude weer.

Maar eigenlijk is dat best wel slecht voor je gezondheid. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de luchtkwaliteit in de meeste Nederlandse huizen ver onder de maat is. En dat komt dus door die kaarsen, maar ook door de open haard en het fornuis.

Gezondheidsklachten

Een slechte luchtkwaliteit in huis kan op lange termijn zorgen voor een hoop gezondheidsklachten.”Te veel fijnstof, onvoldoende luchtverversing, vochtproblemen en schimmel lijken op het eerste gezicht niet zo schadelijk, maar kunnen leiden tot vermoeidheid, benauwdheid, infecties aan de luchtwegen en op lange termijn longziekten als astma en COPD”, zo meldt het Longfonds.

Fijnstof

Vooral fijnstof is een boosdoener. Volgens het Longfonds wordt er keer op keer in de meeste huizen een veel te hoge concentratie van fijnstof gemeten. Fijnstof is een verzamelnaam voor allerlei zwevende minuscule deeltjes, die diep in de longen kunnen doordringen en op die manier schade kunnen aanrichten.

Fijnstof vind je echter overal en is zó klein, dat het met gemak je huis binnen kan dringen van buitenaf. Maar ook de eerder genoemde kaarsen, fornuizen en open haarden zorgen ervoor dat er fijnstof vrijkomt.

Wat kun je eraan doen?

Belangrijk is vooral om je huis goed door te laten luchten: gooi het raam dus regelmatig open, maar wel aan de kant van je huis waar géén auto’s rijden. Daarnaast is het verstandig je afzuigkap langer aan te zetten bij het koken, maar ook om dus minder kaarsen aan te steken en de open haard te laten voor wat het is.

Beter pak je vanavond dus een lekker warm dekentje voor op de bank. En trek je een heerlijk (nieuw) paar sloffen aan. Inspiratie nodig? Wij zetten de leukste sloffen voor je op een rij.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock.