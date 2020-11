Van draaikaarsen tot kandelaars: dit zijn de kaarsentrends van 2020

Kaarsen zijn niet uit ons interieur weg te denken. Nu het kouder en sneller donker wordt, is het extra fijn om kaarsen te branden in huis. Wij zetten de kaarsentrends van 2020 op een rijtje.

Kaarsen komen dit jaar in alle soorten en maten. Je kunt het zo gek niet bedenken of ze verkopen het: een vrouwenlichaam, de twisted kaarsen van Lex Pott of schelpen in pastelkleuren. Hoe aparter de kaars, hoe beter.

Draaikaarsen

Je kunt de draaikaarsen bijna niet gemist hebben dit jaar. De kaarsen zijn simpel, maar toch elegant. Goedkoop zijn ze niet, maar gelukkig laat Libelles Eva in een video zien hoe je draaikaarsen makkelijk zelf kunt maken.

Opvallende kandelaars

Je mag niet alleen met kaarsen uitpakken dit jaar, ook kandelaars mogen lekker over the top zijn.Dit jaar zien we veel goud voorbijkomen, prachtige exemplaren met dieren en kandelaars van glas. Het is de bedoeling dat de kandelaar een van de eyecatchers in huis is.

Luxe geurkaarsen

Het is dit jaar helemaal niet zo gek om een paar tientjes weg te leggen voor een geurkaars. Instagram staat vol met geurkaarsen van merken als Byredo, Jo Malone of Diptyque. Een mooi kerscadeautje voor jezelf, al moet je het geld er maar net voor over hebben.

Milieuvriendelijk

Er zitten helaas een hoop stofjes in kaarsen die niet slecht zijn voor het milieu, maar gelukkig worden er tegenwoordig een hoop biologische kaarsen gemaakt die niet schadelijk zijn. Er worden steeds vaker kaarsen gemaakt van plantaardige was uit bijvoorbeeld lijnzaad, kokos of soja. Het is alleen lastig te achterhalen of de grondstoffen en productie van die kaarsen echt schoner zijn. Een bijenwas- of een gerecyclede kaars zijn de meest groene opties.

Pasteltinten

Pastelitems zijn misschien wel dé interieurtrend van 2020. Pastelkaarsen en -kandelaars mogen dan ook niet ontbreken. Ondanks dat we richting de winter gaan, kunnen alle pastelitems gewoon lekker mee.

