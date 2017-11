Win: kaarten voor de nieuwe Disney-film Coco

Yes! Er is weer een nieuwe Disney-film: Coco. Wij mogen 5 x 2 kaarten weggeven voor deze film. Coco is een film vol muziek en kleur.

Het verhaal

De film gaat over Miquel: hij droomt ervan om een bekende muzikant te worden. Muziek is helaas al generaties lang verbannen uit zijn familie. Toch is hij vastberaden om zijn droom te volgen, want hij wil zijn talent bewijzen. Hierdoor belandt Miquel in een muzikale, kleurrijke wereld. Daar ontmoet hij Hector. Samen met hem gaat hij op reis om zijn familiegeschiedenis te ontdekken en erachter te komen waarom er geen muziek gespeeld mag worden in zijn familie.

Kans maken

