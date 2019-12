Zo bemachtig je een kaartje voor het Songfestival in Rotterdam

Over een half jaar vindt de grote show pas echt plaats, maar toch was deze week het Songfestival al het onderwerp van gesprek. Het decor en de presentatoren werden bekendgemaakt. Enthousiast geworden? Zo kun je volgende week al aan een kaartje komen.

Op donderdag 12 december gaan de eerste kaartjes voor het Eurovisiesongfestival in Rotterdam in de verkoop. Het evenement is in heel Europa erg populair en daardoor is het niet makkelijk om een kaartje te bemachtigen. En ook zeker niet goedkoop.

Flinke uitdaging

Je kunt voor 18,50 al een kaartje voor het Songfestival bemachtigen, maar dan moet je het wel met een repetitie voor de halve finale doen. Wil je bij de grote show op zaterdag 16 mei aanwezig zijn? Dan kost een kaartje je 250 euro. Heb je dat er wel voor over? Dan staat je een flinke uitdaging te wachten.

Verkoopmomenten

Er zijn in totaal 3 momenten waarop je een kaartje voor het Eurovisiesongfestival kunt kopen. Volgende week donderdag is het eerste verkoopmoment. De andere 2 momenten volgen in januari en maart. Op 12 december gaat het grootste gedeelte van de kaarten in de verkoop. Om 12.00 gaat het van start en er wordt verwacht dat de vraag naar kaarten erg hoog is. Er is plek voor 7000 mensen, waarvan een derde sponsors en teams van de deelnemende landen zijn. Daarnaast gaan er nog 2000 kaarten naar de Nederlandse fanclub van het Songfestival en slechts de kaarten die overblijven gaan in de vrije verkoop.

Fanclub

Het is niet zo dat je snel nog lid kunt worden van de fanclub OGAE Nederland. De mensen die voor 1 oktober lid zijn geworden (dat zijn zo’n 1500 mensen) dingen mee naar de tickets. Mensen die later lid zijn geworden, komen op een reservelijst.

Tickets op naam

Om te voorkomen dat de tickets voor extreem hoge prijzen doorverkocht worden, gaat de organisatie de tickets op naam verkopen. Steekproefsgewijs zal dat bij de ingang gecontroleerd worden. Het personaliseren van de kaartjes kan vanaf 16 december, dus alleen in de 4 dagen daartussen zouden de kaartjes doorverkocht kunnen worden.

Bron: RTLNieuws.nl. Beeld: ANP