Zó lang kun je kaas bewaren in de koelkast

Het is een van die dingen die we ons vaak afvragen als we in de koelkast kijken: hoe lang kun je kaas eigenlijk bewaren?

Kaas lijkt een product dat zodra de verpakking open is niet lang bewaart kan worden, maar niets is minder waar. Je kunt het langer bewaren dan je denkt. De culinaire website Tasting Table maakte een overzicht van alle kazen en hoe lang je deze in de koelkast kunt laten liggen.

Harde kazen

Zo kun je harde kazen als parmezaan en een stukje cheddar ongeopend wel 2 tot 4 maanden in de koelkast bewaren. Zijn ze open, dan kun je ze als je ze goed bewaart ook nog 6 weken in de koelkast goed houden. Je zou het ook in kunnen vriezen, dan is deze wel 8 maanden houdbaar. Vlekjes schimmel kun je van deze kazen afsnijden, de rest is dan nog gewoon te eten.

Hollandse kaas

Onze Hollandse kaas is wat minder lang houdbaar. Toch kun je deze (als de verpakking open is) 3 weken bewaren in de koelkast. Ook deze kaas kun je invriezen en zo tot wel 2 maanden goed houden. Zachte kazen zoals Camembert en brie moet je wat beter in de gaten houden, want deze blijven maar 2 weken goed.



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: iStock.