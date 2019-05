Vegetariërs, opgelet: kaas is niet altijd vegetarisch en dít is waarom

Veel vegetariërs kunnen een kaasplankje of gebakken geitenkaasje op z’n tijd wel waarderen. Maar wist je dat helemaal niet alle kaas vegetarisch is? Libelle legt uit hoe dat kan.

In plaats van een broodje salami, een broodje kaas. En in plaats van een bitterbal, een kaasstengel. Het is een ideale vervanging voor vlees. Toch blijkt niet alle kaas zo onschuldig te zijn.

Advertentie

Lesje kaas maken

Even een lesje: kaas wordt natuurlijk gemaakt van melk. Om melk te kunnen veranderen in een lekker stuk broodbeleg, moet het worden gestremd. Dit gebeurt met stremsel, een goedje dat eiwitsplitsende enzymen bevat. Het resultaat is een steeds dikker wordende melk, waar uiteindelijk kaas van gemaakt kan worden.

Maagsap

Dit klinkt als een methode waar geen dierenleed aan te pas komt, niet? Helaas is dit niet in alle gevallen waar. Sommig stremsel is namelijk niet vegetarisch, want vaak wordt dit uit de maag van een kalf gehaald. Het maagsap van het moedermelk drinkende beestje zorgt ervoor dat er van melk kaas gemaakt kan worden. Maar tegelijkertijd betekent het ook dat het stuk kaas niet langer vegetarisch is.

V-keurmerk

Kazen die wel vegetarisch zijn, worden gemaakt met stremsels op basis van speciale zuren of micro-organismen. Er zijn tegenwoordig zelfs gemodificeerde stremsels op de markt, waarbij het maagsap van het kalfje nagemaakt wordt. Om zeker te weten dat je vanaf nu écht een vegetarisch plakje kaas op je boterham legt, kun je voortaan het beste een plak kopen met het gele V-keurmerk erop. Dan zit je sowieso goed.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

lees ook Croissants vegan? Jazeker, en déze verrassende producten ook

Croissants vegan? Jazeker, en déze verrassende producten ook Zó maak je de perfecte kaassaus voor je nacho’s

Bron: Women’s Health. Beeld: iStock