Kaasliefhebber? Dan moet je déze pizza met 111 soorten kaas eens proberen

Hoe meer kaas, hoe beter geldt zeker als we het over een pizza hebben. Kaasliefhebbers opgelet: in dit Berlijnse restaurant eet je een pizza met 111 (!) verschillende soorten kaas.

Een Amerikaanse chef van een Italiaans restaurant in Berlijn ging de uitdaging aan en bakte een pizza met zoveel mogelijk soorten kaas. Dat deed hij om het record ‘zoveel mogelijk soorten kaas op een pizza’ in het ‘Guinness Book of Records’ te verbreken. En dat lukte hem uiteindelijk met een pizza met 288,6 gram kaas die maar een paar centimeter groter was dan een normale variant.

Beroemde boek

Uiteindelijk lukte het de chef om alle soorten kaas op de pizza te krijgen. Een jurylid en een kaasexpert kwamen het keuren en uiteindelijk kreeg deze dus een plaatsje in het beroemde boek. Het allermooiste: de gasten op het evenementen kregen allemaal een stukje van de pizza. Waarom waren wij niet uitgenodigd?

