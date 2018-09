Vier jij binnenkort je verjaardag? Dit is waarom je een 'kadoneerlijstje' zou moeten maken

Het is een jaarlijks terugkerend ding, de vraag: “Wat wil je voor je verjaardag?” Veel mensen vinden het lastig om die vraag te beantwoorden, ze hebben immers alles al. Dus vaak krijg je wéér die bos bloemen, die fles wijn of dat douchegel-pakketje.

Maar dat kan ook anders. In plaats van je afgezaagde cadeautje kun je nu ook wat goeds doen voor anderen op je verjaardag. Je kunt namelijk mensen vragen te ‘kadoneren’ en op deze manier kankeronderzoek te steunen.

Hoe werkt het?

Kadoneren is een initiatief van het KWF en hartstikke makkelijk. Via www.kadoneren.nl maak je een eigen kadonatie-pagina aan. Deze link kun je delen met al je vrienden, familie en kennissen. Via deze website kun je ook een speciale kadonatiebox aanvragen voor mensen die tijdens het feest contant willen doneren. De opbrengst van de donaties gaat naar wetenschappelijk kankeronderzoek.

Speciale dag

Waarom dit initiatief juist vandaag aandacht krijgt? Omdat 25 september de dag is waarop de meeste Nederlanders jarig zijn. Ongeveer 50.000 mensen vieren vandaag hun verjaardag. Wanneer voor al deze Nederlanders massaal gekadoneerd wordt, kan er op één dag iets heel bijzonders worden gedaan voor mensen met kanker.

