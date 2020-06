Zit je kamerplant vol insecten? Dít kun je ertegen doen

Een insectenplaag is de ergste nachtmerrie van elke planteneigenaar. Maar geef niet gelijk op: er zijn genoeg manieren om die muggen, spintmijten en andere griezelige kruipers van je kamerplant te verwijderen.

Gezonde kamerplanten hebben niet snel last van een insectenplaag, want je voorkomt luizen, spintmijt en muggen door de plant op een juiste plek te zetten en goed te verzorgen. Vooral warme, droge lucht, direct zonlicht of tocht maken kamerplanten vatbaar voor insecten en ziekten.

Luizen, muggen en splintmijt zuigen aan de plant om voedingsstoffen binnen te krijgen. En dankzij de eiwitten in het plantensap, groeien ze. Maar de plant verliest hierdoor z’n eiwitten, waardoor ‘ie verkleurde en misvormde bladeren krijgt en minder snel groeit. Ook kunnen de insecten ‘honingdauw’ achterlaten. Dit kun je herkennen als vieze, klevende plekken op de plant. Maar wat kun je doen als je last hebt van insecten op je kamerplant?

Van zelfgemaakte sprays tot kruiden: we hebben de beste oplossingen voor je op een rijtje gezet:

1. Buiten zetten

Als het niet te warm of te koud is buiten, kun je de kamerplant best even in de tuin zetten. Zorg voor een beschutte en schaduwrijke plaats. Veel plaaginsecten kunnen slecht tegen koelte en vocht en zo verlaten de beestjes de plant of gaan ze dood.

2. Spray

Er bestaan verschillende insectendodende sprays voor planten. Mocht je zelf een spray willen maken, dan kun je 1/4 kopje plantaardige olie mengen met 1 eetlepel vloeibare afwasmiddel. Let op: het afwasmmiddel mag geen bleekmiddel, ontvetter of synthetische kleur- en geurstoffen bevatten. Doe het mengsel in een spuitfles en spuit het 1 keer per week op je plant om de insectenplaag te bestrijden.

3. Knoflook en ui

Insecten hebben een hekel aan de geur van knoflook en houdt de beestjes op afstand. Ook ui en etherische oliën van anijs, sinaasappel, pepermunt, kruidnagel, nootmuskaat en citroen kunnen helpen de beestjes weg te jagen en op afstand te houden.

4. Brandnetelblaadjes

Door droge brandnetelblaadjes te mengen met het grond kun je schimmels en insectenplagen bestrijden. Ze werken vooral heel goed tegen luizen.

5. Gesteentemeel

Met een dun laagje gesteentemeel kun je insecten, mijten, bacteriën en schimmels op planten bestrijden. Het poederlaagje onttrekt vocht aan het insect of de schimmel. Hierdoor gaan de beestjes uiteindelijk dood.

6. Uitdrogen

Ongedierte zoals schimmelmuggen houden van een vochtige grond in kamerplanten. Daarom kun je die beestjes heel simpel kwijtraken door je plant een tijdje geen water meer te geven. Zonder vochtige grond haal je de voedselbron van schimmelmuggen weg: schimmels in de grond. En de meeste planten kunnen wel een tijdje gedijen zonder water, dus dan heb je even de tijd om van die akelige beestjes af te komen.

Je planten kunnen ook last hebben van rouwvliegjes. Dít doen rouwvliegjes met je plant, en zo kom je ervan af:

Bron: Well + Good, Milieu Centraal. Beeld: iStock