Geen groene vingers? Déze kamerplant is onverwoestbaar

Kun je planten slecht in leven houden, maar wil je ook zo’n prachtig botanisch interieur? Deze kamerplant staat fantastisch in huis en is heel makkelijk te onderhouden.

We hebben het over de hangplant Epipremnum Scindapsus, een kamerplant die van oorsprong uit Zuidoost-Azië komt en meestal wordt opgehangen. De Scindapsus is ideaal voor in huis of op kantoor, want het zuivert de kamer en absorbeert schadelijke stoffen in de ruimte.

Kamerplant zonlicht

Zolang de potgrond van de Scindapsus een beetje vochtig blijft, zit het al snel goed. Tijdens de warme zomermaanden, hoef je de plant maar 2 keer per week water te geven. Als je een huis met weinig zonlicht hebt, is deze plant ook geschikt. Hij moet namelijk op lichte plek staan, maar uit direct zonlicht. De felle zon zorgt er namelijk voor dat de bladeren licht verkleuren. Nog één klein dingetje: je kunt de Scindapsus beter niet op een plek zetten waar het koud of tochtig is.

Bron: Plantje.nl. Beeld: iStock