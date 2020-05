Deze kamerplant past volgens je sterrenbeeld het beste bij jou

Het kiezen van een kamerplant lijkt misschien eenvoudig, maar als je in een tuincentrum staat zie je door alle bomen het bos niet meer. Wellicht kan je sterrenbeeld je een handje helpen.

Er zijn honderden verschillende soorten planten, maar hoe kies je er nu een die goed bij jou en je interieur past?

Waterman – Exotische planten

Watermannen worden beschouwd als unieke personen, die zich willen onderscheiden van de rest. Exotische planten hebben dezelfde eigenschappen. Bovendien hoeven ze niet veel water en hebben ze dus weinig verzorging nodig en dat is een perfecte aanvulling op de gemakkelijke en vrije geest van de Waterman.

Vissen – Parelsnoer plant

Vissen zijn echte dagdromers en zitten altijd vol enthousiasme. Het zijn echt go-with-the-flow types en dus past een eenvoudige plant zoals de parelsnoer bij ze. Deze plant is niet alleen leuk om naar te kijken, maar ruikt ook nog eens heerlijk. Probeer ‘m zoveel mogelijk in de zon te zetten, want daar houdt de parelsnoer van.

Ram – Cactus

Bij een cactus geldt: what you see is what you get. En dat geldt ook voor Rammen. Zij maken graag een statement. Ze zijn hartstikke lief, maar hebben af en toe wel een pittig karakter. Kortom: de cactus is de perfecte match.

Stier – Crassula

Stieren zijn betrouwbaar, stabiel en geven dingen vaak uit handen als het iets te moeilijk wordt. Een crassula, beter bekend als jadeplant, past daarom perfect bij dit sterrenbeeld. Het is een hele makkelijke plant die doet wat je van ‘m verwacht. Het is een plant uit de categorie ‘kan niet misgaan’.

Tweelingen – Luchtplant

Tweelingen zitten het liefst nergens aan vast. Ze willen flexibel zijn en kunnen gaan en staan waar ze willen. Deze eigenschappen zijn heel herkenbaar voor de luchtplant. Het is een makkelijk plantje die je overal kwijt kunt. Ideaal!

Kreeft – Kruidje-roer-me-niet

Kreeften zijn meelevend en gevoelig. Ze willen graag voor anderen zorgen, dus daar past een kruidje-roer-mij-niet (mimosa pudica) perfect bij je. Hoewel de naam al leuk is, staan deze planten vooral bekend om hun gevoeligheid. Wanneer de bladeren worden aangeraakt, vouwen ze bijvoorbeeld heel snel in zichzelf. Bovendien kunnen ze kleine ronde bloesems produceren in de zachte kleuren roze, geel en paars.

Leo – Bladbegonia

Leeuwen hebben een kleurrijke persoonlijkheid, dus daar hoort ook een opvallende, kleurrijke plant bij. Daarom kunnen zij het beste gaan voor de bladbegonia. Deze planten trekken de aandacht en zijn behoorlijk zelfvoorzienend.

Maagd – Maranta

Maagden trekken ze regelmatig terug uit de wereld om even alleen met hun gedachten te zijn en dat is precies wat deze plant ’s nachts doet. In de avond vouwen de bladeren zich op, alsof ze hun hadden in de bidstand vouwen. Daarom wordt deze plant ook wel de gebedsplant genoemd.

Weegschaal – Lelies

Weegschalen zijn idealistisch en doen er alles aan om de vrede te bewaren. Niet voor niets dat de vredeslelie dé plant is voor Weegschalen. Ze zijn niet veeleisend in hun behoeften en dat kunnen Weegschalen wel waarderen.

Schorpioen – Venusvliegenvanger

Schorpioenen kunnen als intimiderend, mysterieus en eigenzinnig worden omschreven. Wanneer iemand te dichtbij komt, klappen ze dicht. Dat doen ze om zichzelf in bescherming te nemen. Hier past de venusvliegenvanger perfect bij. Deze kamerplant ziet er heftig en intimiderend uit en klapt letterlijk dicht als iets te dicht bij komt.

Boogschutter – Sansevieria

Vanwege het roekeloze gedrag, kunnen Boogschutters het beste voor de sansevieria gaan. Dit is een van de makkelijkste planten om te verzorgen en staan goed in iedere ruimte van het huis. Boogschutters zijn het liefst altijd onderweg en daar hoort een plant bij die minimaal toezicht vereist.

Steenbok – Bonsai boom

Steenbokken zijn misschien traditioneel en koppig, maar ook hele harde werkers. Hierdoor zijn ze uiterst geschikt voor de bonsai boom. Je moet namelijk groene vingers hebben om dit boompje te kunnen verzorgen. Steenbokken zijn bereid de bonsai de tijd te geven die het boompje verdient.

Bron: The Spruce. Beeld: iStock