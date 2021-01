Zó kweek je zelf een mooie kamerplant met een zoete aardappel

Was jij je handen altijd nadat je je huisdier hebt geaaid? Of wanneer je een lik van je viervoeter hebt gekregen? Grote kans dat je dat niet doet. Toch zou dat niet onverstandig zijn.

Je handen wassen na iedere aai: gekkenwerk, denk je waarschijnlijk als je je huisdier het liefst de hele dag knuffelt. Het hoeft ook echt niet na iedere aai, maar we zouden wel wat vaker stil mogen staan bij hoe onhygiënisch en soms zelfs gevaarlijk het contact dat we met huisdieren hebben is.

Dat dieren ziektes op mensen kunnen overdragen, dat weten we. Het coronavirus is hier een relatief nieuw voorbeeld van. Zo zijn er nog veel meer ziektes die jij kunt krijgen door contact met een dier, denk aan schimmelinfecties, salmonella en kattenkrabziekte. Het RIVM waarschuwt regelmatig voor dit soort ziektes en heeft een overzicht van welk dier welke ziektes kan overdragen gemaakt.

Handen wassen

Bij ons dagelijkse contact met onze huisdieren, staan we zelden bij dit gevaar stil. Het RIVM laat zelfs weten dat met regelmaat je handen wassen na het aaien van je trouwe viervoeter, niet onverstandig zou zijn. Doe dit tenminste voordat je gaat koken en eten, laat een woordvoerder weten. Dit geldt alleen voor aaibare dieren als honden, katten en konijnen. Bij niet-huisdieren gaat het nog een stap verder: als je die geaaid hebt, moet je altijd je handen wassen. Dat geldt ook voor zieke dieren.

Likken

Aan het aaien van huisdieren kleven doorgaans niet veel risico’s. Die risico’s zijn er wel als je een lik van je huisdier krijgt. De woordvoerder van het RIVM laat weten dat een lik in het gezicht het gevaarlijkst is: “Daar zijn zeker risico’s aan verbonden en het is niet aan te raden om je in je gezicht te laten likken. Er zitten veel pathogenen in het speeksel en er zijn in een aantal gevallen ernstige infecties bekend. Bij katten is er daarbij ook risico op kattenkrabziekte.”

Wonden

Daarnaast moet je huisdier absoluut niet aan een wond op jouw lichaam likken. Dit wil een hond soms instinctief doen, maar de bacteriën uit zijn speeksel kunnen gevaarlijk zijn. Als een hond of kat je gebeten heeft, en er is een diepe wond ontstaan, dan is het verstandig om je huisarts te bezoeken. Er is dan risico op tetanus en andere wondinfecties.

Bron: Radar. Beeld: iStock