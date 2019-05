Waarom je kamerplanten héél blij worden van een beetje melk

Het spreekwoord luidt niet voor niets ‘melk is goed voor elk’. Wist je dat het zuivelproduct niet alleen goed is voor jezelf, maar ook voor het groen in je huis?

Groeien en glimmen

Melk zit bomvol voedingsstoffen, waaronder eiwitten en calcium. Die stoffen zijn ook hartstikke goed voor je planten.

Deppen of sprayen

Gooi je laatste scheutje melk dus niet weg, maar schenk het op een schoteltje. Dip er met een tissue in en dep vervolgens wat op de bladeren. Of stop het laatste beetje in een spuitfles en spuit het over je planten. Zo krijgen ze weer lucht en zien ze er gegarandeerd prachtig uit. Let wel op dat je dit alleen bij harde en groene bladeren doet.

Zo blijven de bladeren schoon, omdat melk ontstoft en ontvet. En het houdt schimmels tegen. Geen doffe, bruine bladeren dus, maar je kamerplanten zullen goed groeien en glimmen.

Bron: AD Wonen.