Ben je dol op planten in huis, maar vind je het een onmogelijke opgave om groen binnenshuis in leven te houden? Dan hebben we goed nieuws. Want déze kamerplanten hebben nauwelijks aandacht nodig en zijn (bijna) niet dood te krijgen.

Deze 11 kamerplanten zijn mooi om te zien, en kunnen allemaal wel tegen een stootje.

1. Asparagus Fern

Het enige waar je bij deze donzige plant op moet letten is dat de grond vochtig hoort te blijven. Voor de rest kan hij overal in het huis staan, zowel op lichte als donkere plekken.

2. Fiddle Leaf Fig

Deze boom is zo populair vanwege z’n weelderige bladeren. Ook bij deze kamerplant maakt het niet uit of je ‘m op een zonnige of donkere plek zet. Als ‘ie maar genoeg water krijgt.

3. African Violets

Deze fleurige plant is momenteel een van de meest populaire kamerplanten ter wereld. Dat is niet voor niets, want de Afrikaanse viooltjes bloeien meerdere keren per jaar. Zo ziet je huis er het hele jaar door fleurig uit. Het liefst staat dit plantje in de zon, verder heeft ‘ie weinig bijzonderheden.

4. Aloë

De stekelige bladeren zien er stijlvol en stoer uit en staan mooi in ieder interieur. Deze kamerplant houdt van licht, maar dit mag ook gewoon kunstlicht zijn. Geef ‘m iedere twee weken wat water en hij is blij.

5. Vredeslelie

Als je je altijd schuldig maakt aan het geven van te veel water, dan is de vredeslelie iets voor jou. Deze kamerplant is namelijk dol op water en kun je haast niet verdrinken. Vergeet je planten juist te voeden, dan kun je ‘m toch beter overslaan.

6. Spider Plant

Deze snelgroeiende planten zijn hartstikke leuke én gemakkelijk. Je hoeft haast niet naar de opvallende spider plant om te kijken. Heel af en toe wat water geven en klaar is kees!

7. Tillandsia

Maak je geen zorgen over het testen van de grond, want deze ‘air plant’ groeit zonder grond. Veel water hebben ze niet nodig, maar dompel ze toch heel af en toe even onder.

8. Bromeliad

Deze ananasplant zorgt voor een tropisch sfeertje in huis. Het liefst krijgt ‘ie gedurende dag zowel schaduw als zonlicht. Geef ‘m één keer per week water. Doe dit in z’n hart, want vanuit het hart voedt hij de rest van de plant. Voor de rest heeft deze kamerplant geen aandacht nodig.

9. Jade Plant

Deze vetplant kan heel goed water vasthouden, waardoor je hem niet zo vaak water hoeft te geven. Ze zijn makkelijk in gebruik en zien er hartstikke leuk uit wanneer je er meerdere bij elkaar op tafel zet.

10. Philodendron

Deze plant geeft de voorkeur aan weinig licht. Bovendien zijn ze graag droog, dus veel water hoef je ze niet te geven. Handig!

11. Christmas Cactus

Als je geen groene vingers hebt, zijn cactussen ideaal. Toch wat kleur in huis? Kies dan de kerst cactus vanwege de prachtige roze bloemetjes.

Bron: Good Housekeeping. Beeld: iStock