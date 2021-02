Dit is waarom kamerplanten je meer controle over je leven geven

Naast een betere luchtkwaliteit en een positieve invloed op je humeur, geven planten je blijkbaar ook het gevoel dat je controle hebt over je leven. Hoe fijn?

Een extra reden om een paar groene vrienden aan te schaffen.

Maar hoe zit dat dan?

Planten zorgen niet alleen voor sfeer in huis, want ze zijn ook hartstikke goed voor je geestelijke gezondheid. Ze laten je goed over jezelf voelen. Dit komt omdat ze in feite een goede reminder zijn dat we voor onszelf moeten zorgen. Bovendien laten ze zien dat onze acties ook daadwerkelijk tot resultaten leiden.

Verzorgen

Vanwege de verzorging geven kamerplanten je het gevoel je leven meer op orde te hebben. Als je het hele jaar je planten ziet groeien, heb je meer het gevoel dat je ook daadwerkelijk iets bereikt hebt. Je hebt weer controle over je leven. Bovendien heb je meer structuur in je leven door het zorgen voor een plant. En het is eigenlijk een soort van mindfulness. Uit onderzoek blijkt namelijk dat voor planten zorgen je stress vermindert. En last but not least: de zorg hebben voor een levend iets kan het leven weer een doel geven. Zo gek is het dus niet als je tegen je plant praat of doet alsof het je ‘kindje’ is.

Bron: Roomed. Beeld: Getty Images