Zó overleven ook je kamerplanten de hitte

Niet alleen mens en dier hebben het zwaar in de temperaturen van afgelopen tijd, het kan ook een behoorlijke uitdaging zijn om je kamerplanten in leven te houden tijdens extreme hitte.

Maar met de volgende tips blijven ze gelukkig gewoon in leven.

Water geven

Het is natuurlijk belangrijk om je plant goed water te geven, en op zulke warme dagen al helemaal. Je mag je plant zelfs 2 keer zo veel water geven als wat je normaal zou geven. Doe dit om de 2 dagen. Ook kun je het beste vroeg in de ochtend of laat in de avond water geven: omdat het dan minder warm is, verdampt het water niet zo snel. Wat je planten ook fijn vinden, is om dagelijks even de lucht rondom de plant te besproeien met water.

Schaduw

Fel zonlicht is funest voor plantjes, dan verbranden ze direct. Zet ze dus niet in de vensterbank, maar geef ze een koel plekje in de schaduw.

Koel

Waarschijnlijk probeer je het voor jezelf ook al, maar probeer je huis zo koel mogelijk te houden. Planten kunnen namelijk niet tegen extreme temperatuurstijgingen. Let trouwens wel op met airco’s: die droge, koude lucht is niet fijn voor planten. Zet je kamerplanten dus nooit direct in de luchtstroom van de airco.

Bron: HLN. Beeld: iStock