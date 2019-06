Sip? Deze kamerplanten hebben een positieve invloed op je humeur

Ben je verdrietig, of kun je gewoon wel wat meer positiviteit of ontspanning in je leven gebruiken? Zet dan wat planten in je huis. Er is namelijk een bepaald aantal planten dat je mentaal sterker en beter laat voelen.

Natuurlijk is het belangrijk om ook naar je gevoel te luisteren. Want als je vaak verdrietig bent, speelt er misschien iets waar je aan mag werken. Maar deze 5 kamerplanten kunnen wellicht een beetje helpen.

Lavendel

Lavendel ruikt niet alleen lekker, maar staat ook bekend om zijn rustgevende werking. De geur ervan werkt stressverlagend, ontspannend, is ideaal tegen hoofdpijn en kan een goede nachtrust bevorderen. Nieuwe studies tonen aan dat lavendel zelfs de behandeling van depressies ten goede kan komen. Voel jij je vaak teneergeslagen? Dan is een plantje lavendel in huis zetten een goed idee.

Aloë-Vera

In Egypte staat deze plant bekend als ‘de plant van onsterfelijkheid’. Aloë-Vera zou je huis zuiveren, positieve energie met zich meebrengen en de lucht zuiveren. Ook als je slecht slaapt kan deze plant wonderen doen.

Engelse klimop

Een plant waar je weinig omkijken naar hebt, maar die heel veel gezondheidsvoordelen met zich meebrengt. NASA-wetenschappers hebben klimop bestempeld tot dé beste luchtzuiverende plant die er bestaat. Doordat de Engelse klimop de lucht zuivert in je huis, zou dit ervoor kunnen zorgen dat jij je lichter en optimistischer voelt.

Basilicum

Niet alleen heerlijk in een salade of op een broodje mozzarella of pizza. De basilicumplant wordt namelijk ook vaak gebruikt in etherische oliën, aangezien er het stofje linalool in zit. En dit zou een hele werkzame stress verlagende stof zijn. Ideaal dus, als je geregeld verdrietig of gestrest bent.

Lepelplant

Een mooie plant met witte bloemen, die sowieso niet misstaat binnenshuis. Maar de lepelplant, of Spathiphyllum, is meer dan dat. Het is namelijk een echte ‘luchtzuiveraar’, die je huis van schimmelsporen en giftige gassen kan ontdoen. Deze frissere lucht maakt je ontspannender in je eigen huis, waardoor het zeker aan te raden is om deze in de woon- of slaapkamer te zetten. Want een rustig hoofd is een rustig hart, nietwaar?

