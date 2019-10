Waarom kamerplanten in het najaar minder water nodig hebben

Geen groene vingers? Dan is de kans groot dat je kamerplanten het niet overleven omdat je ze te veel water geeft.

Kamerplanten hebben in het najaar een stuk minder water nodig.

Verandering

De overgang van de zomer naar de herfst heeft niet alleen invloed op onze gezondheid en gemoedstoestand, maar ook op onze planten. De luchtvochtigheid verandert en ze krijgen een stuk minder zonlicht. Je zou denken dat ze daardoor wat meer water nodig hebben, maar gek genoeg is dat niet waar.

Rust

Je kamerplanten gaan zodra het herfst is namelijk in ruststand. Hierdoor verbruiken ze veel minder water. Geef ze daarom iets minder water dan normaal, anders verdrinkt ‘ie. De grond kan beter iets te droog zijn dan te nat, anders gaan de wortels rotten en komen er donkere vlekken in de bladeren.

Minder water

Je hoeft ongeveer de helft minder wat te geven. Geef ze in de herfst en winter ook geen extra voeding. Let op: bloeiende planten zoals orchideeën, anthuriums en bromelia’s hebben wel dezelfde hoeveelheid water en voeding nodig. Controleer vooraf even of de grond droog genoeg is. Dit doe je door je vinger zo diep mogelijk in de grond te stoppen. Soms is de grond bovenop droog, maar voelt het van binnen nog nat aan. Besproei je plant een keer per week of per 2 weken, om zo een hogere luchtvochtigheid te creëren.

Opnieuw bloeien

Let wel goed op dat je de plant niet te dicht bij een kachel of verwarming zet, want dan droogt ‘ie uit. Raak bovendien niet gelijk in paniek als de plant wat bladeren verliest. Net als in de natuur is dit maar tijdelijk. Het betekent dat zodra het lente wordt, je groene vriend opnieuw gaat bloeien en weer kleur krijgt.

Bron: Fleur.nl.