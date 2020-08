4 tekenen dat je kamerplanten niet blij zijn – en zó los je dat op

Hangt jouw plant? Dan is het een overduidelijk teken dat hij er letterlijk niet gelukkig is. Maar ook hier is wat aan te doen. Neerhangende planten wijzen meestal op uitdroging, en is dat is gemakkelijk te verhelpen door de plant flink water te geven. Test hierbij wel eerst of de grond ook echt droog is, zodat je voorkomt teveel water te geven. En een laatste advies: warme temperaturen vragen om meer water voor je kamerplanten.

Wist je dat je planten ook heel blij worden van een scheutje melk? Avalon legt je uit waarom dat is:

Bron: Realsimple. Beeld: iStock